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شاهد كيف استعدت محكمة مصر الجديدة لمواجهة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 09:40 م
شاهد كيف استعدت محكمة مصر الجديدة لمواجهة كورونا محكمة، صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تستعد المحاكم للعمل غدا السبت، بعد توقف لاتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استعدت محكمة مصر الجديدة لاستقبال الجمهور بعدد من الإجراءات الوقائية منها وضع أرقام على المقاعد فى القاعات، بحد اقصى شخصين على كل مقعد بينهما مسافة مترين ، كما تم تعقيم القاعات .
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وقال المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحات سابقة لليوم السابع ، إن جميع دوائر المحكمة ستعود للعمل بدءا من أول يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المحكمة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين سواء العاملين أو المتقاضين والمحامين والقضاة.
 
 
 
وشرح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، كيفية عودة العمل بدوائر المحكمة على مستوى شهر يونيو، ثم شهرى يوليو وأغسطس، مؤكدا إنه لا استثناءات أو إعفاءات للقضاة بداية من أول يونيو.
 
 
 
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن المحكمة تتخذ عدد من الإجراءات استعدادا لعودة العمل، ومنها سيتم عمليات تعقيم يومى للقاعات صباحا قبل بدء الجلسات، مع اشتراط ارتداء الكمامات، حيث إنه تم التنبيه على رجال الأمن بعدم السماح بدخول أى فرد إلا بارتداء الكمامة، وايضا ارتداءها داخل قاعة المحكمة.
 
 
 
وأضاف عبد الفتاح: من بين الإجراءات الوقائية، انتشار أدوات التعقيم اليدوى للموظفين بالمحكمة "الجل المطهر"، حيث تم الاتفاق على هذه الأجهزة لوضعها فى جميع الطرقات الرئيسية بالمحكمة، وايضا فى مدخل القاعات للمواطنين.
 
 
 
 
 
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة، على أن العودة ستكون تدريجية، حيث تعمل الدوائر 4 أيام فقط خلال شهر يونيو، مع إعطاء الصلاحية لكل رئيس دائرة تنظيم الدخول إلى القاعة وفق ما يتراءى له وبما يمنع التكدس والزحام، وسيكون الحضور فقط لأصحاب الشأن والمحامين لمنع وجود تكدس داخل القاعة.
 
 
 
وتابع عبد الفتاح: من بين الإجراءات ترك المسافات بين المواطنين، بحيث لا تقل المسافة بين المواطنين الجالسين فى القاعة عن متر أو متر ونصف، وكذلك ترك نفس المسافة بين المنصة والمواطنين أو المحامين.
 
 
 
واستطرد رئيس محكمة استئناف القاهرة: "هذا فيما يتعلق بالعمل خلال شهر يونيو، إما عن العمل بعد ذلك خلال شهرى يوليو واغسطس، فسيكون انعقاد الدوائر دورا كاملا 6 أيام فى الأسبوع".
 
 

اخبار الحوادث

عودة العمل فى المحاكم

محكمة مصر الجديدة

فيروس كورونا

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