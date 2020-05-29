شاهد كيف استعدت محكمة مصر الجديدة لمواجهة كورونا

تستعد المحاكم للعمل غدا السبت، بعد توقف لاتخاذ اجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث استعدت محكمة مصر الجديدة لاستقبال الجمهور بعدد من الإجراءات الوقائية منها وضع أرقام على المقاعد فى القاعات، بحد اقصى شخصين على كل مقعد بينهما مسافة مترين ، كما تم تعقيم القاعات .

وقال المستشار بدرى عبد الفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة فى تصريحات سابقة لليوم السابع ، إن جميع دوائر المحكمة ستعود للعمل بدءا من أول يونيو المقبل، مشيرا إلى أن المحكمة اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المواطنين سواء العاملين أو المتقاضين والمحامين والقضاة.