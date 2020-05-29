اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 05:30 م
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سانا: مقتل 5 سوريين جراء اعتداءات قوات الاحتلال التركى بريف حلب

الجمعة، 29 مايو 2020 05:26 م
سانا: مقتل 5 سوريين جراء اعتداءات قوات الاحتلال التركى بريف حلب سوريا
أ ش أ

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قتل 5 مدنيين وأصيب عدد من الإرهابيين جراء تواصل الاقتتال فيما بين مرتزقة النظام التركى فى مدينة عفرين المحتلة بريف حلب الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، (سانا) اليوم /الجمعة/، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات إرهابية تابعة للنظام التركى فى عدة أحياء سكنية من مدينة عفرين ما أسفر عن استشهاد 5 سوريين بينهم طفلان ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.


ولفتت إلى أنه تخللت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية عمليات اقتحام مقرات فيما بينها وحرقها وإطلاق رصاص من الرشاشات الخفيفة ومضادات الطيران الثقيلة ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين فى صفوف المجموعات المتقاتلة.


سوريا

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عفرين

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