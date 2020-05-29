زلزال بقوة 4.6 يهز ولاية هاريانا الهندية

نيودلهى (رويترز)

قال شهود من رويترز إن سكانا فى العاصمة الهندية نيودلهى شعروا بهزات أرضية نجمت عن زلزال وقع اليوم الجمعة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى أن الزلزال الذى بلغت قوته 4.6 درجة ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي.