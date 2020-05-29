اليوم السابع
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الجمعة، 29 مايو 2020 08:18 م
خالد صلاح
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زلزال بقوة 4.6 يهز ولاية هاريانا الهندية

الجمعة، 29 مايو 2020 06:52 م
زلزال بقوة 4.6 يهز ولاية هاريانا الهندية مقياس ريختر
نيودلهى (رويترز)

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قال شهود من رويترز إن سكانا فى العاصمة الهندية نيودلهى شعروا بهزات أرضية نجمت عن زلزال وقع اليوم الجمعة.

 

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى أن الزلزال الذى بلغت قوته 4.6 درجة ضرب ولاية هاريانا، الواقعة على الحدود مع نيودلهي.

 


زلزال

قوة 46 درجة

يهز ولاية هاريانا الهندية

الهند

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