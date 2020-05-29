اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:03 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

رويترز: FDA طلبت من 5 شركات استدعاء دواء للسكرى به مواد مسرطنة

الجمعة، 29 مايو 2020 05:00 م
رويترز: FDA طلبت من 5 شركات استدعاء دواء للسكرى به مواد مسرطنة FDA
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من خمس شركات صيدلانية استدعاء دواء ميتفورمين الخاص بعلاج  السكري بعد أن وجدت الوكالة مستويات عالية من الشوائب المحتملة المسببة للسرطان في بعض إصدارات الدواء.

دواء السكر

ووفقا لتقرير لوكاله رويترز قالت الوكالة إن الأدوية تحتوي على مادة مسرطنة محتملة N-nitrosodimethylamine (NDMA) تتجاوز الحدود المقبولة في تركيبات الإفراج الممتد وحدها، وهذه المادة هي المسئولة أيضا عن سحب دواء حرقة المعدة زينتاك خلال الفترة الماضية بعد اكتشاف هذه المادة المسرطنه بداخله.

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، التي قالت إنها ستنشر إشعارات استدعاء الشركة على موقعها الإلكتروني ، بتسمية الشركة الكندية Apotex Corp كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص الميتفورمين على مستويات عالية من NDMA  ولم تكشف بعد أسماء الشركات الأربع الأخرى.

وبالرغم من ذلك اكدت FDA  أنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص الميتفورمين حتى بعد حدوث الاستدعاءات حتى يتشاوروا مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم الذين يمكنهم وصف بديل.

metformin

في ديسمبر ، بدأت إدارة الأغذية والأدوية FDA في التحقيق في الميتفورمين ، والذي يستخدم كعلاج أولي لمرضى السكري من النوع 2 وأظهرت مستويات عالية من NDMA في الميتفورمين.

الميتفورمين هو دواء لمعالجة داء السكري يستخدم عند تناوله عن طريق الفم لعلاج داء سكري البالغين الذين لا تزال لديهم خلايا فعالة تفرز الانسولين في البنكرياس، يخفض الميتفورمين من مستوى السكر في الدم من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز من جهاز الهضم إلى الدم، يصحب استخدام الميتفورمين، اتباع نظام غذائي، خاص بمرضى السكري، يحد من استهلاك السكريات والدهنيات في معظم الحالات، إضافة الى الميتفورمين، يستخدم دواء اخر لمعالجة داء السكري، وظيفته تحفيز خلايا البنكرياس لتفرز انسولين.

 

 


FDA

علاج السكر

مواد مسرطنه

علاج مرض السكرى

تحذيرات من ادويه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة