رويترز: FDA طلبت من 5 شركات استدعاء دواء للسكرى به مواد مسرطنة

كتبت هند عادل

طلبت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من خمس شركات صيدلانية استدعاء دواء ميتفورمين الخاص بعلاج السكري بعد أن وجدت الوكالة مستويات عالية من الشوائب المحتملة المسببة للسرطان في بعض إصدارات الدواء.

ووفقا لتقرير لوكاله رويترز قالت الوكالة إن الأدوية تحتوي على مادة مسرطنة محتملة N-nitrosodimethylamine (NDMA) تتجاوز الحدود المقبولة في تركيبات الإفراج الممتد وحدها، وهذه المادة هي المسئولة أيضا عن سحب دواء حرقة المعدة زينتاك خلال الفترة الماضية بعد اكتشاف هذه المادة المسرطنه بداخله.

قامت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، التي قالت إنها ستنشر إشعارات استدعاء الشركة على موقعها الإلكتروني ، بتسمية الشركة الكندية Apotex Corp كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص الميتفورمين على مستويات عالية من NDMA ولم تكشف بعد أسماء الشركات الأربع الأخرى.

وبالرغم من ذلك اكدت FDA أنه يجب على المرضى الاستمرار في تناول أقراص الميتفورمين حتى بعد حدوث الاستدعاءات حتى يتشاوروا مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم الذين يمكنهم وصف بديل.

في ديسمبر ، بدأت إدارة الأغذية والأدوية FDA في التحقيق في الميتفورمين ، والذي يستخدم كعلاج أولي لمرضى السكري من النوع 2 وأظهرت مستويات عالية من NDMA في الميتفورمين.

الميتفورمين هو دواء لمعالجة داء السكري يستخدم عند تناوله عن طريق الفم لعلاج داء سكري البالغين الذين لا تزال لديهم خلايا فعالة تفرز الانسولين في البنكرياس، يخفض الميتفورمين من مستوى السكر في الدم من خلال تقليل امتصاص الجلوكوز من جهاز الهضم إلى الدم، يصحب استخدام الميتفورمين، اتباع نظام غذائي، خاص بمرضى السكري، يحد من استهلاك السكريات والدهنيات في معظم الحالات، إضافة الى الميتفورمين، يستخدم دواء اخر لمعالجة داء السكري، وظيفته تحفيز خلايا البنكرياس لتفرز انسولين.