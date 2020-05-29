وأضافت متحدث الخارجية الروسية في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "من المؤسف أنه بدلاً من التعاون مع المجتمع الدولي في مكافحة الوباء؛ فإن الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص لا يضيفان سوى عوامل إزعاج جديدة في العلاقات الثنائية وجدول الأعمال الدولي".

وتابعت "ندعو واشنطن إلى مراجعة نهجها ورفض الممارسات السلبية التي تعمق فقط المشكلة العالمية وندعو إلى التعاون".

وسجلت في روسيا حتى صباح اليوم 397 ألفا و51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 4142 وفاة و150 ألفا و993 حالة شفاء.