رش وتطهير منازل الحالات الإيجابية بقصاصين الأزهار والفرايحة بأولاد صقر

وأضاف الدكتور عادل الديربي رئيس قسم الامراض المتوطنة في بيان له ، أنه تم تكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ والباعوض، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية، ومكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية .

وأكد الدكتور محمد عبد السلام مدير عام الادارة الصحية بأولاد صقر علي استمرار الادارة الصحية بالمركز بمختلف القطاعات الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نظاق المركز حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.