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رئيس جامعة أسوان : خروج 64 عالقًا من دار الضيافة بعد قضائهم فترة الحضانة

الجمعة، 29 مايو 2020 01:10 م
رئيس جامعة أسوان : خروج 64 عالقًا من دار الضيافة بعد قضائهم فترة الحضانة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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قال الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان، إنه تم اليوم الجمعة خروج عدد 64 من العالقين والعائدين من السودان المقيمين بدار الضيافة بصحاري بطريق المطار، وتقوم إدارة الجامعة بأعمال الرش والتعقيم باستمرار لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصًا على سلامة العاملين بدار الضيافة من تعرضهم للإصابة أو نقل عدوى فيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، إلى أن المدن الجامعية ودار الضيافة مستمرة في أداء دورها في استقبال العالقين من السودان، وذلك في إطار توجهات الدولة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجاه المصرين بالخارج، حيث استقبلت مدن جامعة أسوان حتى الآن عدد 204 مواطنين عائدين من السودان وتقدم لهم كل أوجه الرعاية الطبية لحين قضاء مدة الحضانة وعودتهم إلى أهاليهم، متمنيا السلامة للجميع والشفاء العاجل للمصابين.
 
وكانت استقبلت مدن جامعة أسوان حتي الآن 204 مواطن عائد من السودان وتقدم لهم كافة اوجه الرعاية الطبية لحين قضاء مدة العزل وعودتهم إلي أهاليهم.

 


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