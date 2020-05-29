اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات بمراكز المنيا لتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات والصيانة.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 11:44 ص
حملات بمراكز المنيا لتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات والصيانة.. صور أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشان تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والحد من أي تجمعات من المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات واجراء اعمال التجميل وتهذيب الاشجار ودهان البلدورات، واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة.

وأكد المحافظ، أن تنفيذ تلك القرارات تأتي في اطار حرص الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الي تكثيف تلك الحملات بصفه دورية ومستمر وخاصة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

من جانبها تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من فض أحد الأسواق بقرية شوشة، وتنظيم حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المدينة وبقري جبل الطير و بني على و بني خالد، بالإضافة لأعمال التشجير والدهانات بقرية قلوصنا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لأعمدة الانارة بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المركز، بالإضافة لرفع جميع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة بقرية الشيخ مسعود، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة بحي شرق المركز خلال ساعات الحظر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير للمباني والمنشات والشوارع بقريتي البرجاية ودماريس، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من فض احد الاسواق الاسبوعية بقرية ابوقرقاص البلد.

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (1)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (1)

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (2)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (2)

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (3)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (3)

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (4)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (4)

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (5)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (5)

أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (6)
أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات (6)
 
 
 

اخبار المحافظات

اخبار المنيا

فيروس كورونا

رش وتطهير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حملات تموينية متنوعة على المخابز البلدية والاسواق بقري مركز المنيا

الجمعة، 29 مايو 2020 11:37 ص

متى يخرج المتحف الأتونى في المنيا للنور؟.. بدأت فكرته 1979 وتنفيذه مستمر منذ 2003 باعتمادات مصرية بلغت 130 مليون جنيه.. يعرض فترة اخناتون وقصة مدينة "أخت أتون".. والمحافظ يؤكد: يدعم المحافظة سياحيا وثقافيا

الجمعة، 29 مايو 2020 02:00 ص

إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة واستكمال إنارة مدافن قرية تلة بالمنيا

الخميس، 28 مايو 2020 11:13 م

تحرير 54 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

الخميس، 28 مايو 2020 03:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعية فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعية فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة