حملات بمراكز المنيا لتنفيذ أعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات والصيانة.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشان تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والحد من أي تجمعات من المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات واجراء اعمال التجميل وتهذيب الاشجار ودهان البلدورات، واجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة.

وأكد المحافظ، أن تنفيذ تلك القرارات تأتي في اطار حرص الدولة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مشيراً الي تكثيف تلك الحملات بصفه دورية ومستمر وخاصة خلال ساعات حظر تنقل المواطنين.

من جانبها تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من فض أحد الأسواق بقرية شوشة، وتنظيم حملة نظافة مكبرة ورفع المخلفات الصلبة بحي شرق وجنوب المدينة وبقري جبل الطير و بني على و بني خالد، بالإضافة لأعمال التشجير والدهانات بقرية قلوصنا.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوه، تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد لأعمدة الانارة بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق المركز، بالإضافة لرفع جميع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة بقرية الشيخ مسعود، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، اعمال النظافة بحي شرق المركز خلال ساعات الحظر.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أعمال الرش والتطهير للمباني والمنشات والشوارع بقريتي البرجاية ودماريس، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من فض احد الاسواق الاسبوعية بقرية ابوقرقاص البلد.