اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الزيتون

الجمعة، 29 مايو 2020 05:21 م
حبس تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية فى الزيتون سرقه - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون ، بحبس تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك فى منطقة الزيتون 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
تلقى مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بشارع سليم الأول دائرة القسم من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم ) حال قيامه بالسرقة من داخل محل لخدمات المحمول كائن بمحل الواقعة بإسلوب (كسر كالون الباب).
 
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وبإستدعاء مالك المحل إتهمه بمحاولة سرقة المحل ملكه، وبتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع (عاطل - مقيم بدائرة القسم ) تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب (توصيل الأسلاك ) .
 
وتم بإرشاده ضبط الأخير وبمواجهته إعترف بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب  2 حادث سرقة دراجات نارية بذات الإسلوب).
 
وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما لدى عملائهما  عاطلين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة حدائق القبة والزيتون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

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