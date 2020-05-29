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جامعة الأقصر تشارك فى تطبيق إلكترونى لمساعدة المهاجرين العرب فى التحدث باللغات الأوروبية

الجمعة، 29 مايو 2020 10:50 ص
جامعة الأقصر تشارك فى تطبيق إلكترونى لمساعدة المهاجرين العرب فى التحدث باللغات الأوروبية جامعة الأقصر تشارك في وضع تطبيق اليكتروني لمساعدة المهاجرين العرب
الأقصر – أحمد مرعى

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إنتهت جامعة الأقصر ممثلة فى كلية الألسن، و5 جامعات مصرية، بجانب 6 جامعات أوروبية، من تنفيذ تطبيق إلكتروني لمساعدة المهاجرين واللاجئين العرب بدول أوروبا، في التحدث بـ6 لغات أوروبية، حيث ظهر هذا التطبيق (7ling سبع لغات)، بهدف تقديم إمكانية تعلم اللغات الألمانية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية للمهاجرين واللاجئين، بجانب ترجمة للغة العربية.

وفى هذا الصد يقول الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، وعضو اللجنة العلمية التي نفذت المشروع، أنه جرى وضع التطبيق الجديد لخدمة من يتحدثون اللغة العربية، ولا يجيدون لغات أخرى، وهو تطبيق مجاني وغير ربحي، تم بتمويله من مشروعات الإتحاد الأوروبي (إيراسموس بلس +.Erasmus)، ويسعى التطبيق لتقديم فرص إستكمال التعلم عن بعد، خاصة في ظل الظروف التي سببتها جائحة كورونا، وتعليم اللغات الأجنبية للاجئين الذين لهم ظروف اجتماعية ليست جيدة.

وأضاف الدكتور ربيع سلامة، فى بيان صحفى، بأن تطبيق (ling  7  - سبع لغات) هو نتاج التعاون بين جامعات سلامنكا، وكويمبرا، وبولونيا، وهايدلبيرج، وبواتييه، وترينتى كوليدج دبلن، والأقصر والقاهرة، وفاروس، والمنيا، والإسكندرية، وحلوان، وذلك ضمن أنشطة مشروع Xceling (نحو التميز في اللغويات التطبيقية)، والذى يهدف لإعداد جيل من المدربين من طلبة مرحلة ما قبل الدكتوراة.

وأشار عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر، إلى أن التطبيق يمكن مستخدميه من التواصل بفاعلية في المواقف الحياتية الحيوية، حيث ينطوي التطبيق – بحسب سلامة – على مواقف لمن وصل لتوه إلى بلد أوروبي، أو من يريد التعرف على معالم المدينة، أو البحث عن مسكن، بجانب شرح لكيفية إتمام وثائق الإقامة، ومعلومات ثقافية واجتماعية، وتدريبات متنوعة تساعد المهاجرين واللاجئين على التأقلم مع البيئة المحيطة بهم في البلدان الأوروبية.

التطبيق (7ling سبع لغات) لمساعدة اللاجئين العرب
التطبيق (7ling سبع لغات) لمساعدة اللاجئين العرب

 

الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر
الدكتور ربيع سلامة، عميد كلية الألسن بجامعة الأقصر

 

جامعة الأقصر تشارك في وضع تطبيق اليكتروني لمساعدة المهاجرين العرب
جامعة الأقصر تشارك في وضع تطبيق اليكتروني لمساعدة المهاجرين العرب

 


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