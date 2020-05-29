اليوم السابع
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جامعة أسوان: استقبلنا 198 عائدا من السودان وخروج 138 بعد قضاء مدة الحجر الصحى

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 ص
جامعة أسوان: استقبلنا 198 عائدا من السودان وخروج 138 بعد قضاء مدة الحجر الصحى مستشفى أسوان
أسوان - صلاح المسن

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استقبلت جامعة أسوان العادين من السودان ضمن أبناء الوطن العالقين العائدين من الخارج، حيث تقوم بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الخدمات وتوفير الإقامة على نفقة الدولة، حيث يتم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتعظيم الاستفادة من كافة الامكانات المتاحة بما يسهم فى التعامل بشكل فورى مع أى مستجدات تتعلق بهذه الأزمة، وتقوم جامعة أسوان باستقبال العالقين العائدين من الخارج، وتسكينهم بالمدينة الجامعية.

وأكد  الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان علي الدور الوطني الذي تقوم به جامعة أسوان والمدن الجامعية حيث استقبلت جامعة أسوان حتي الآن 198 مواطنا عائدا من السودان ومن المدرسين ضمن البعثة التعليمية بالسودان ويتبقى بدار الضيافة 70 عالقا تقدم لهم كافة أوجه الرعاية كما تم خروج 138 عقب قضاء مدة الحجر الصحى وعودتهم إلي أهاليهم.

كما أكد الدكتور عبد الغفار الضيفي مساعد وكيل وزارة الصحة بأسوان  للرعاية الأساسية بمركز إدفو لـ " اليوم السابع" إنه تم رسميا تخصيص مستشفى صدر إدفو لعزل المصابين بفيروس كورونا وقامت المستشفى باستقبال أول حالتين لمصابين من مركز ادفو وأهاب بالمواطنين من اهل الخير ان يتوجهوا تبرعاتهم العينية الي المستشفى.

ومن جهة أخرى تسلم مرفق إسعاف أسوان، تبرع أحد رجال الأعمال بمحافظة أسوان وهو عبارة عن 3 آلاف بدلة "واقى" من فيروس كورونا المستجد، تبلغ قيمتها نحو 75 ألف جنيها، لاستخدامها في مهام العمل المختلفة أثناء التعامل مع الحالات المرضى ونقلها بواسطة الإسعاف إلى مستشفيات الحجر الصحى.

وأضاف مدير مرفق إسعاف أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه البدل من إنتاج مصانع وزارة الصحة بالقاهرة وتم الإرسال فى طلبها منذ أيام حتى وصلت اليوم وتسلمتها إدارة المرفق، بواقع 3000 بدلة تصل قيمتها نحو 75 ألف جنيها، موجها الشكر لرجل الأعمال ابن محافظة أسوان والذى كان حريصا على دعم ومساندة قطاع الصحة فى المحافظة للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.


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