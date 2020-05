تواجد شرطى أمام منزل المتسبب بإشعال فتيل العنصرية بمينابوليس الأمريكية.. فيديو

انتشر خلال الساعات الأخيرة الماضية، مقطع فيديو يظهر من خلاله تواجد أمني كثيف أمام منزل القاتل المتسبب في اشعال فتيل الأزمة العنصرية التي تعيشها مدينة مينابوليس الأمريكية بولاية مينيسوتا، والتي شهدت مقتل شخص من أصحاب البشرة السمراء على يد أحد رجال الشرطة.

ووثقت أحدى الناشطات المهتمة بالقضية مقطع فيديو يظهر من خلاله عشرات من رجال الشرطة المسلحين امام منزل زميلهم المتسبب في الأزمة التي تعيشها المدينة، ولعدم حدوث اعتداء عليه بعد حالة الفوضى والذعر التي تعيشها المدينة الأمريكية بسبب غضب المواطنين من تلك الواقعة.

Cops guarding the murderer’s home. #GeorgeFloyd (via Chloe Jo on Facebook) pic.twitter.com/FHhrenNREx