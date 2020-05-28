اليوم السابع
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شغب في أمريكا لليوم الثانى بعد وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء.. فيديو

الخميس، 28 مايو 2020 03:10 م
شغب في أمريكا لليوم الثانى بعد وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء.. فيديو جانب من الاعتداء
كتب آسر أحمد

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تعيش مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية، حالة من الفوضى والذعر بعد حادث وفاة أحد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء بعد تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والخنق.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة، حالة من الذعر والفوضى في شوارع المدينة من قبل السكان، نتيجة الواقعة التي تداولت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا والتي وثق فيها الضابط وهو يعتدي على الشخص صاحب البشرة السمراء والذي توفي بعدها بالاختناق.

وظهر عدد كبير من السكان في المدينة وهم يشعلون النيران في المحلات التجارية بعد سرقتها، بالإضافة إشعال السيارات المتواجدة في الشارع في ظل غياب تام لرجال الشرطة الذين انسحبوا لعدة قدرتهم على التصدي لأعمال الشغب.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في تلك المدينة الأمريكية، فسبق أن شهدت المدينة حوادث اعتداء من الشرطة على الأشخاص أصحاب البشرة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يجسو أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.
 
وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أول أمس الثلاثاء أن أربعة ضباط ضالعين في الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً:"هم الآن موظفون سابقون". 
 
وأضاف أراوندوندو: "نعلم أن هناك مخاطر متأصلة في مهنة الشرطة، ولكن الغالبية العظمى من العمل الذي لا نحتاجه أبدًا يتطلب استخدام القوة"، بينما رد عمدة مينيابوليس جاكوب فراي على إنهاء خدمة الضباط الأربعة على تويتر قائلاً :"إن ذلك الخطوة صحيحة".
 
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وظهر في مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطي أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولاية عن فتح تحقيق في وفاة الرجل.
 

 


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