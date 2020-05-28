شغب في أمريكا لليوم الثانى بعد وفاة شخص من أصحاب البشرة السمراء.. فيديو

كتب آسر أحمد

تعيش مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية، حالة من الفوضى والذعر بعد حادث وفاة أحد الأشخاص أصحاب البشرة السمراء بعد تعدي ضابط شرطة عليه بالضرب والخنق.

وانتشرت خلال الساعات الأخيرة، حالة من الذعر والفوضى في شوارع المدينة من قبل السكان، نتيجة الواقعة التي تداولت بشكل كبير عبر منصات السوشيال ميديا والتي وثق فيها الضابط وهو يعتدي على الشخص صاحب البشرة السمراء والذي توفي بعدها بالاختناق.

Someone recorded video of himself looting what remained in the Target pharmacy in Minneapolis. A person is recorded using a hammer to try and break into the safe. #BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/cNRD4usrvM — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

وظهر عدد كبير من السكان في المدينة وهم يشعلون النيران في المحلات التجارية بعد سرقتها، بالإضافة إشعال السيارات المتواجدة في الشارع في ظل غياب تام لرجال الشرطة الذين انسحبوا لعدة قدرتهم على التصدي لأعمال الشغب.

ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها في تلك المدينة الأمريكية، فسبق أن شهدت المدينة حوادث اعتداء من الشرطة على الأشخاص أصحاب البشرة السمراء خلال السنوات الأخيرة.

The building set on fire at the BLM Minneapolis riot is collapsing now. It looks like the city is just letting fires continue. Firefighters were attacked when they responded to the auto parts store engulfed in flames earlier. pic.twitter.com/okAsLX7XoZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) May 28, 2020

وذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يجسو أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.