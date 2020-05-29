اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم كفر الشيخ": إلزام العاملين والمترددين على المديرية بارتداء الكمامات

الجمعة، 29 مايو 2020 09:32 م
"تعليم كفر الشيخ": إلزام العاملين والمترددين على المديرية بارتداء الكمامات الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على ارتداء العاملين بالتربية والتعليم الكمامات عند التوجه للإدارات التعليمية والمديرية، وللمدارس، تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، وتطبيقاً لقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذي حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، بارتداء الكمامات.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجت بارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.

وأشادت وكيل الوزارة بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.

 

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

عزل

كمامات

تعليم كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

السعودية تعتمد خطة للفتح التدريجى للمسجد النبوى اعتبارا من الأحد المقبل

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة : 6237 حالة تحولت نتائج عيناتها من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

الصحة: شفاء 5511 حالة من فيروس كورونا وخروجها من المستشفيات العزل

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

حسام عاشور يتلقى عرضا سعوديا واللاعب يقرر الاعتزال فى الأهلي

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

تعرف على الخدمات الجماهيرية الشرطية المتاحة بدءًا من الاثنين المقبل

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

كيف تقاضى الدول مواقع التواصل بعد قرار ترامب برفع الحماية القانونية عن السوشيال ميديا؟..خبير قانون: اللجوء للأمم المتحدة لإصدار معاهدة تمنع التدخل الخارجي فى شئون الدول.. ونواب: يفتح الباب لمقاضاة المحرضين

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة