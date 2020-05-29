"تعليم كفر الشيخ": إلزام العاملين والمترددين على المديرية بارتداء الكمامات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شددت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على ارتداء العاملين بالتربية والتعليم الكمامات عند التوجه للإدارات التعليمية والمديرية، وللمدارس، تطبيقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر، وتطبيقاً لقرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذي حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية والخاصة، أو البنوك، بارتداء الكمامات.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها وجت بارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة.

وأشادت وكيل الوزارة بجهود الدولة المصرية ممثلة في جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين علي المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك في إطار حرص الحكومة علي تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.