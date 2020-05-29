تعليم شمال سيناء تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، وقال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، انه سيتم ابتداء من الأحد المقبل مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية و وضع درجات التقديرية لها، وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فور الانتهاء منها، وإعلانها اخر الأسبوع المقبل.

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الانتهاء من تسليم المشروعات البحثية بالمدارس بلا معوقات .

وتابع عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم تسليم المشروعات البحثية للطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن مدارس شمال سيناء استقبلت المشروعات البحثية من الطلاب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية وتم اتباع الإلتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للإمتحانات والعمل على إزالة اى معوقات تقف أمام الطلاب اثناء استلام الأبحاث، والإلتزام بالتدابير الاحترازية هى تطهير المدارس بصفة مستمرة والالتزام بكافة عوامل الأمن وقواعد السلامة من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات لسلامة وصحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمؤسسات التعليمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لهم أثناء تسليم الأبحاث لافتا إلى أنه تفقد العمل فى استلام الأبحاث بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية ومدرسة الشهيد احمد عبد العزيز الإبتدائية ومدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات ، ومدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الاعدادية بنين ومدرسة باحثة البادية الإبتدائية ، ومدرسة خيرى طولسن الإبتدائية ومدرسة احمد صفوت الإبتدائية ومدرسة أسماء بنت ابى بكر الإعدادية بنات ومدرسة الريسة الرسمية للغات، ومدرسة فاطمه الزهراء الإعدادية بنات ومدرسة سيناء سكول الخاصة.