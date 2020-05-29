اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم شمال سيناء تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 09:00 ص
تعليم شمال سيناء تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستعد مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، وقال حمزة رضوان مدير عام تعليم شمال سيناء لـ"اليوم السابع"، انه سيتم ابتداء من الأحد المقبل مراجعة الأبحاث الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية و وضع درجات التقديرية لها، وسيتم اعتماد النتيجة من اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  فور الانتهاء منها، وإعلانها اخر  الأسبوع المقبل.

 

وكانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء الانتهاء من تسليم المشروعات البحثية بالمدارس بلا معوقات .

وتابع عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم تسليم المشروعات البحثية للطلاب بالصفوف التعليمية المختلفة من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادى بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى .

 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن مدارس شمال سيناء استقبلت المشروعات البحثية من الطلاب بالمراحل الإبتدائية والإعدادية وتم اتباع الإلتزام بكافة التعليمات والقواعد المنظمة للإمتحانات والعمل على إزالة اى معوقات تقف أمام الطلاب اثناء استلام الأبحاث، والإلتزام بالتدابير الاحترازية هى تطهير المدارس بصفة مستمرة والالتزام بكافة عوامل الأمن وقواعد السلامة من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات لسلامة وصحة الطلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمؤسسات التعليمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية لهم أثناء تسليم الأبحاث لافتا إلى أنه تفقد العمل فى استلام الأبحاث بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية ومدرسة الشهيد احمد عبد العزيز الإبتدائية ومدرسة الشهيدة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات ، ومدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الإعدادية بنات ومدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الاعدادية بنين ومدرسة باحثة البادية الإبتدائية ، ومدرسة خيرى طولسن الإبتدائية ومدرسة احمد صفوت الإبتدائية ومدرسة أسماء بنت ابى بكر الإعدادية بنات  ومدرسة الريسة الرسمية للغات، ومدرسة فاطمه الزهراء الإعدادية بنات ومدرسة سيناء سكول الخاصة.

 

 


شمال سيناء

العريش

تعليم شمال سيناء

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة