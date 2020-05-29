تعليم بنى سويف: 12 ألف معلم حجزوا مواعيد تدريبات الترقى بالأكاديمية المهنية

بنى سويف أيمن لطفى

قالت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف إن إجمالى المعلمين المرشحين للترقيات على مستوى الإدارات التعليمية الإدارية السبع بلغ 12 ألف و596 معلما ومعلمة.

وأضافت سهام يوسف فى تصريحات اليوم الجمعة: أنه أتاحت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم منصة البرامج الرقمية للتمكين المهنى، لمعلمى محافظة بنى سويف الدخول على المنصة للتسجيل وحجز موعد التدريب، طبقا للإرشادات المنشورة على موقع الأكاديمية والمتاحة على المنصة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت بدء التدريب عن بعد للبرنامج الرقمى للتمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقية لعام 2019/ 2020 والذى ينقسم الى فئتين الأولى " معلم، معلم أول"، والثانية " معلم أول أ، ومعلم خبير".

من جانبه وجه الدكتور رضا نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين باتخاذ تدابير تدعم ضمان التمكين المهنى للمعلمين المرشحين للترقيات على هذا البرنامج، تماشيا مع التطور فى نظم التدريب عن بعد، موضحا أن كل برنامج ينقسم الى عشرة أنشطة لكل نشاط ثلاث محاولات للانتقال إلى النشاط الذى يليه، ولكل محاولة مصدر معرفى مختلف عن المحاولة السابقة، لذلك تهيب الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمعلمين المرشحين للترقية الاستعداد لبدء مرحلة الحجز الإلكترونى من خلال الموقع الرسمى الأكاديمية، مع أهمية قراءة الإرشادات عند بدء الدخول على المنصة الرقمية والتى توجه المعلم للإستخدام الأمثل للمنصة عند تسجيل مواعيد الحجز، من 21 مايو حتى الأول من يونيه، على أن يبدأ تدريب المعلمين منتصف يونيه ويستمر حتى نهاية مواعيد الحجز المتاحة على التطبيق، علاوة على ضرورة إلتزام المعلمين بمواعيد الحجز.