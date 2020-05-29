ترامب يهاجم تويتر مجددا: لا يفعل شيئا إزاء دعاية الصين والديمقراطيين

كتبت ريم عبد الحميد

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال فى تغريدة له قبل قليل إن تويتر لا يفعل شيئا بشان كل الأكاذيب والدعاية التى تضعها الصين او الحزب الديمقراطى (اليسار الراديكالى). فهم يستهدفون الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة. يجب أن يلغى الكونجرس القيم 320، وحتى ذلك، سيتم إعادة تنظيمه.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

ويشير الرئيس بالقسم 320 إلى جزئ من قانون آداب الاتصالات الذى أقره الكونجرس عام 1966، والذى حدد قواعد الطريق لوسائل الإعلام عبر الإنترنت.

وكان الرئيس ترامب قد وقع أمس الخميس أمرا تنفيذيا يسعى لتجريد الشركات مثل فيس بوك وتويتر من الحماية فى حالات معينة عن المحتوى الذى ينشر عبر مواقعها، مما يعنى أنها يمكن أنها تواجه مأزق قانونى لو سمحت بمنشورات زائفة أو تحريضية. وجاء ذلك بعد أن صنف موقع تويتر تغريدة للرئيس بانها بحاجة لتقصى حقائق.

وفى وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن موقع التواصل الاجتماعى ترامب أن قام بوضع علامة على واحدة من تغريدات، ترامب لتمجيدها العنف، وذلك بعد ساعات من إدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمحتجين فى مدينة مينيابوليس، ووصفهم بالبلطجية وأشار إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار لو استمرت أعمال النهب.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن تغريدة ترامب، التى وضع تويتر إشعارا عليها، أُّرسلت فى الواحدة صباحا بتوقيت واشنطن، مع إظهار ترامب ازدرائه تجاه المتظاهرين الذين اخترقوا مبنى للشرطة للاحتجاج على مصرع جورج فلويد الذى توفى بعدما قام أحد رجال الشركة فى مينيا بوليس بوضع ركبته على عنقه لدقائق.

وقال ترامب فى تغريدته "هؤلاء البلطجية يشوهون ذكرى جورج فلويد، ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق، أى صعوبة وسنستعيد السيطرة، لكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار. شكرا لك".



