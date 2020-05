ترامب يهاجم تويتر مجددا: لا يفعل شيئا إزاء دعاية الصين والديمقراطيين

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وقال فى تغريدة له قبل قليل إن تويتر لا يفعل شيئا بشان كل الأكاذيب والدعاية التى تضعها الصين او الحزب الديمقراطى (اليسار الراديكالى). فهم يستهدفون الجمهوريين والمحافظين ورئيس الولايات المتحدة. يجب أن يلغى الكونجرس القيم 320، وحتى ذلك، سيتم إعادة تنظيمه.

Twitter is doing nothing about all of the lies & propaganda being put out by China or the Radical Left Democrat Party. They have targeted Republicans, Conservatives & the President of the United States. Section 230 should be revoked by Congress. Until then, it will be regulated!