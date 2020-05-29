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ترامب وماكرون يبحثان جهود مكافحة كورونا وضرورة إعادة فتح الاقتصاد

الجمعة، 29 مايو 2020 12:09 ص
ترامب وماكرون يبحثان جهود مكافحة كورونا وضرورة إعادة فتح الاقتصاد ماكرون
كتب رامى محيى الدين

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن ترامب وماكرون يبحثان جهود مكافحة كورونا وضرورة إعادة فتح الاقتصاد.

 

وكان الذهب لامس أقل مستوى في أسبوعين أمس الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج كبح الخسائر.

 

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1705.94 دولار للأوقية (الأونصة) عقب تسجيله أقل مستوى منذ 13 مايو في قت سابق من الجلسة عند 1703.40 دولار. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1695.80 دولار للأوقية.

 

ويوم الثلاثاء، هبط الذهب بما يصل إلى 1.3 بالمئة ولامس 1707.10 هو أدنى مستوى في نحو أسبوعين تقريبا.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعد رد فعل قويا علي قانون الأمن القومي الذي تزمع الصين سنه من أجل هونج كونج مضيفا أنه سيتم كشف النقاب عنه قبل نهاية الأسبوع.

 

وتراجعت الأسهم الآسيوية نتيجة مخاوف حيال تصاعد للتوترات الصينية الأمريكية.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1941.66 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 823.48 دولار للأوقية وفقدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 17.01 دولار.

 

 


ترامب

ماكرون

كورونا

فتح الاقتصاد

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