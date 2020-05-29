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ترامب: وصل الحرس الوطنى إلى مينيابوليس.. لن يموت جورج فلويد دون جدوى

الجمعة، 29 مايو 2020 05:30 م
ترامب: وصل الحرس الوطنى إلى مينيابوليس.. لن يموت جورج فلويد دون جدوى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
كتب هيثم سلامة

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قوات الحرس الوطنى الامريكية وصلت إلى مكان حادث الشاب جورج فلويد فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، الذى قتل على يد شرطي أمريكى، موضحا أنه لن يموت دون جدوى، وسنحترم ذكراه. 

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:" وصل الحرس الوطني إلى مكان الحادث، هم في مينيابوليس وعلى استعداد تام، جورج فلويد لن يموت دون جدوى. ستحترم ذكراه".

ترامب
ترامب

 

من جانب آخر ، أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، في تغريدة سابقة، أنه بناءً على طلبه، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى، فتح تحقيقا فى مقتل جورج فلويد، صاحب البشرة السمراء، الذى لقى مصرعه الثلاثاء الماضى، بعد أن ركع الضباط على رقبته أثناء الاعتقال، فى مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

وكتب ترامب، عبر حسابه على تويتر: "بناء على طلبى، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل يجرون بالفعل تحقيقا جيدا فى الوفاة الحزينة والمأساوية فى مينيسوتا لجورج فلويد"، مضيفا: "لقد طلبت الإسراع فى هذا التحقيق وأقدر كل العمل الذى تقوم به سلطات إنفاذ القانون المحلية. قلبى مع عائلة جورج وأصدقائه، سيتم تحقيق العدالة".

وشارك المئات أمس الأربعاء، فى مينيابوليس، فى احتجاجات ضد عنف الشرطة الأمريكية ضد رجل أسود قام شرطى بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه، وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة في قتلة الرجل الذى يدعى جورج فلويد، حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أمريكى فى مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الامريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته.

وذكرت وسائل إعلام عالمية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذى تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته، وأوضح التقرير، أن رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا أرادوندو، أعلن أن أربعة ضباط ضالعين فى الحادث تم إيقافهم عن العمل، قائلاً: "هم الآن موظفون سابقون".

وظهر فى مقطع الفيديو الذى التقطه أحد المارة يوم الاثنين الماضى، أظهر أن فلويد يكافح للتنفس على الأرض بينما ركع شرطى أبيض على رقبته لعدة دقائق، ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه مكتب التحقيقات الفيدرالى فى الولاية عن فتح تحقيق فى وفاة الرجل.

 


جورج فلويد

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أحداث شغب في ولاية مينيسوتا

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