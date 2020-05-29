اليوم السابع
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تجديد حبس عاطل قتل سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية

الجمعة، 29 مايو 2020 05:19 م
تجديد حبس عاطل قتل سائق توك توك لسرقته بالإسكندرية حبس -ارشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر رئيس نيابة العامرية اول الإسكندرية، حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته بمياه الملاحات لسرقته، وكان قد تلقي مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ ليلة عيد الفطر المبارك، بالعثور على جثة طفل مقتول وبها عدة طعنات نافذة داخل ترعة الهوارية بدائرة القسم.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري لكشف ملابسات الواقعة وسرعة تحديد مرتكبها.

وانتقل فريق من ضباط المباحث، لتحديد هوية الطفل المقتول، وتبين أن الطفل يدعى عبد الرحمن.ا.م، 14 سنة، ويعمل سائق على "توك توك" ومبلغ بغيابة، وتم فحص آخر علاقات الطفل المقتول وآخر من تعامل معهم قبل مقتله، وكذلك مراجعة كاميرات المراقبة بخط سير الطفل المقتول.

وتوصلت جهود رجال المباحث، إلى تحديد هوية مرتكب واقعة القتل، حيث تبين قيام المتهم نادر.ا.ال، 17 سنة، عاطل، بطلب توصيله إلى منطقة الملاحات من الطفل عبد الرحمن سائق "التوك توك" مقابل، أجر، وعندما أوصله الطفل المجني عليه إلى ترعة الملاحات، نزل الأول من "التوك توك" وطلب من الضحية النزول منه، وعاجله بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسقط قتيلا بعدد 17طعنة، وقام المتهم بإلقاء الجثة فى مياه الملاحات حتى يخفى جريمته.

تم إعداد كمين للمتهم وألقى القبض عليه، وبمواجهته بالسلاح المستخدم، أقر بارتكابه الواقعة، بدافع احتياجه إلى مبلغ 600 جنيهًا، وأكد المتهم انه كان يمر بضائقة مالية وعندما قتل المجني عليه لم يعثر علي المبلغ المالي، ثم قام بإلقاء الجثة فى مياة الملاحات.


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