بينها القاهرة.. طيران الإمارات يستأنف رحلاته إلى 12 عاصمة عربية أول يوليو

بدأت بعض المؤشرات على عودة حركة الطيران الدولية بداية من يوليو، حيث أعلنت بعض شركات الطيران الوطنية استئناف حركتها وأتاحت كذلك لعملائها الحجز الإلكترونى.

ويعتبر طيران الإمارات، فى مقدمة من أعلن عن استئناف الرحلات المنتظمة إلى 12 دولة عربية اعتباراً من أول يوليو المقبل، وأظهر الموقع الإلكترونى للشركة توفير رحلات منتظمة، إلى كل من مصر، السعودية، الكويت، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، لبنان، الأردن، والسودان.

ومن المنتظر أن تسير الناقلة 21 رحلة أسبوعية إلى القاهرة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل على متن "بوينج 777 آر 300"، و"إيرباص أيه 380".

وذكرت طيران الإمارات، أن جميع مواعيد وعدد الرحلات قابلة للتغيير، بحسب تطورات الوضع مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والاتصالات بين الدول وخطط وتصاريح التشغيل.

كما كشفت طيران الإمارات أمس الخميس فى بيان عن عدة تدابير وإجراءات إضافية من شأنها إرساء معايير للصحة والسلامة على مستوى الصناعة في الأجواء وعلى الأرض.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن تدابير وقائية وإجراءات احترازية جديدة على متن طائراتها بهدف ضمان صحة وسلامة موظفيها وعملائها من تفشي انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19).

ومؤخراً، أكدت مؤسسة مطارات دبي، استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لطيران الإمارات عبر مطار دبي الدولي، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.

وكان طيران الامارات قد استأنف فى ابريل الماضى تشغيل الرحلات إلى 9 مدن فقط من وإلى مطار دبي الدولي وذلك وفقا لشروط صارمة ألزمت بها الشركة المسافرين.

ويأتى ذلك بعد أن علقت الشركة جميع رحلات نقل الركاب فى 25 مارس الماضى الامر الذى عرضها لخسائر مادية كبيرة، وقال اتحاد النقل الجوي الدولي "الاياتا" أن في الامارات حدث التراجع المتوقع في إيرادات شركات الطيران والذى وصل الى 2.8 مليار دولار، بينما ستكون 163 ألف وظيفة معرضة للخطر.

وشملت المدن الخمس فرانكفورت ولندن وشيكاغو وجاكرتا ومانيلا وتايبيه (تايوان) وكابول وتونس والجزائر، وتم التشغيل بشرط إلزام العملاء باتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المطلوبة من قبل السلطات الإماراتية وبلد المقصد.