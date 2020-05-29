بيطرى المنيا يحرر 7 محاضر ذبح خارج المجازر بمركزى مطاى وسمالوط

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 7 محاضر من خلال الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي أماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى مطاى وسمالوط، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ذبح خارج المجازر، وتم التحفظ علي اللحوم وأدوات الذبح المستخدمة.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والجهات المعنية، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق واماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك.
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لأحكام الرقابة على المخابز والاسواق، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشملت الحملات قري صفط الشرقية – صفط الخمار – تله – طهنشا – المحلات التجارية بنطاق المدينة، واسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات تموينية منها خبز ناقص الوزن – عدم وجود شهادات صحيه – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية - ضبط كمية من الاسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي.
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