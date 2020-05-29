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بيطرى المنيا يحرر 7 محاضر ذبح خارج المجازر بمركزى مطاى وسمالوط

الجمعة، 29 مايو 2020 02:23 م
بيطرى المنيا يحرر 7 محاضر ذبح خارج المجازر بمركزى مطاى وسمالوط اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 7 محاضر من خلال الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي أماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى مطاى وسمالوط، أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ذبح خارج المجازر، وتم التحفظ علي اللحوم وأدوات الذبح المستخدمة.
 
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري والجهات المعنية، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والاسواق واماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك.
 
يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكاتف الجهات الرقابية والاجهزة التنفيذية لأحكام الرقابة على المخابز والاسواق، بهدف التأكد من سلامة الاغذية المعروضة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
 
وشملت الحملات قري صفط الشرقية – صفط الخمار – تله – طهنشا – المحلات التجارية بنطاق المدينة، واسفرت الحملات عن تحرير 7 مخالفات تموينية منها خبز ناقص الوزن – عدم وجود شهادات صحيه – عدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية - ضبط كمية من الاسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي.
 

 


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