بايدن يدعو إلى "قيادة حقيقية" لأمريكا بعد تلميح ترامب لاستخدام العنف

ديترويت (رويترز)

دعا جو بايدن المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى تطبيق العدالة وإلى "قيادة حقيقية" للولايات المتحدة متهما الرئيس دونالد ترامب بالتشجيع على العنف بعد تهديده باستخدام القوة العسكرية المميتة لإنهاء أعمال شغب فى مدينة منيابوليس تفجرت احتجاجا على قيام الشرطة بقتل أسود أعزل.

وبدأت الاحتجاجات فى منيابوليس، أكبر مدن ولاية مينيسوتا، سلمية لكن حلت محلها ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب بعد أن صب المحتجون جام غضبهم على السلطات عقب موت جورج فلويد الذى ظهر فى مقطع فيديو وهو يحاول التقاط أنفاسه بينما يضع شرطى أبيض ركبته على عنقه وهو راقد على الأرض.

وقال بايدن الذى يحتمل أن ينافس ترامب فى الانتخابات التى ستجرى فى نوفمبر، إن عضب الأمريكيين السود وإحباطهم وإنهاكهم "لا يُنكر" وإن البلاد تحتاج إلى مواجهة "جرحها العميق المفتوح" المتعلق بالعنصرية.

وقال مشيرا إلى ترامب "هذا ليس وقت التغريدات الملتهبة. إنه ليس وقت التشجيع على العنف"، وأضاف "هذه أزمة وطنية ونحتاج إلى قيادة حقيقية فى الوقت الحاضر. قيادة تأتى بالجميع إلى المائدة ليكون بإمكاننا اتخاذ إجراءات لاجتثاث العنصرية المنظمة".