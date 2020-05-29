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بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 06:18 م
بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل وحدات تراخيص المرور ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تقرر إستئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو القادم لإستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.

 

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.

 

جاء ذلك بعدما تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية" على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً، حيث أهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات  .

 


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