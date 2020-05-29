باختصار..أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل..استشهاد ضابط سودانى فى اشتباكات مع ميليشيات أثيوبية..1182 إصابة جديدة بكورونا فى تركيا والإجمالى 160 ألفا..ترامب:لن أغلق حساب تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

استشهاد ضابط وطفل فى اشتباكات مع ميليشيات أثيوبية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن اشتباكات اندلعت مع الجيش الاثيوبى عند الحدود الشرقية، عبر نهر عطبرة، ومع ميليشيات مسلحة .





تركيا: 1182 إصابة جديدة بكورونا والإجمالى تقفز لأكثر من 160 ألفا

سجلت تركيا 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس .





تسجيل 95 حالة إصابة جديدة فى السنغال من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الخميس، تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





إيطاليا: 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات لـ 33142

ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها أن إيطاليا سجلت 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 33142.





ترامب: لن أغلق حسابى فى تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة

أعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب إنه لن يغلق حسابه فى تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل





العالم يقترب من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا

اقترب العالم من تسجيل 6 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث سجل العالم حتى الآن 5 ملايين و862 ألف و914 إصابة حتى الآن بمختلف بلدان العالم التى ضربها الوباء..





الجيش الليبي: عشرات القتلى فى صفوف مرتزقة أردوغان خلال مواجهات بطرابلس

كشف الجيش الليبى عن تفاصيل عملياته العسكرية ضد الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق .

"الصحة السعودية": 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 80 ألفا

أعلن الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بإضافة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء من هذا الفيروس التاجى.