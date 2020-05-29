اليوم السابع
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انتهاء فترة حجر أول فوج للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بحلوان.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 09:43 ص
انتهاء فترة حجر أول فوج للعائدين من الخارج بالمدينة الجامعية بحلوان.. صور انقضاء الحجر الصحى بمدينة جامعة حلوان للعائدين من الخارج
كتب محمد صبحى

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غادر الفوج الأول من نزلاء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمطرية التابعة لجامعة حلوان إلى منازلهم، بعد انقضاء فترة العزل الاحتياطى، والتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس. 
 
 وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان ، حرص الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على استقبالهم وتوفير كافة سبل العناية والرعاية، كما قام بزيارتهم في أول أيام عيد الفطر المبارك  للاطمئنان عليهم و إدخال البهجة والسرور وإضفاء مناخ من المرح والفرحة على أطفالهم وقدم لهم الهدايا والألعاب والحلوى . 
 
وأكد  الدكتور ماجد نجم على دعم الجامعة لأى عمل يسهم في خدمة المواطن المصري ورعايته، حيث بذلت الجامعة جهدًا كبيرًا خلال فترة العزل من أجل أبناء مصر العائدين من الخارج و تقديم الرعاية الكاملة لهم  مع المتابعة المستمرة لحالتهم الصحية و الحرص على التعقيم والتطهير  و توفير الكمامات  والمطهرات لهم و تطبيق أساليب الوقاية و التباعد الاجتماعى من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.  
 
كما توجه بالشكر للفريق الطبي على رعايته المتواصلة لنزلاء الحجر الصحي خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية ومتابعتهم المستمرة لحالتهم الصحية أولا بأول استكمالا لدورهم في خطوط الدفاع الأولى عن مصر في مجابهة فيروس كورونا المستجد،   كما أثنى على العاملين بالمدن الجامعية الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل القيام على خدمة النزلاء العائدين من الخارج و ثمن مجهودات فريق الأمن الجامعى و أفراد الشرطة القائمين على حراسة و تأمين المبانى.
 
وأكد رئيس الجامعة أن روح الفريق الواحد هى العامل الرئيسى فى نجاح هذا العمل، مؤكداً على أن إدارة الجامعة سوف تقوم بتكريم جميع العاملين عقب إنتهاء أزمة كورونا لجهدههم المتواصل في خدمة نزلاء الحجر الصحي سواء الأطباء أم الإداريين أم أفراد أمن. 
 
وقدم  الدكتور ماجد نجم الشكر أيضا لوزارة التضامن الاجتماعي التى قامت بإمداد الجامعة بالثلاجات و الغسالات وأجهزه التليفزيون لضمان إقامه مريحة للنزلاء فضلا عن توفيرها خدمة التغذية الصحية طوال فترة العزل.
 
 وقد أشاد العائدون بفترة تواجدهم  بالمدينة الجامعية والرعاية المقدمة لهم وحسن الاستقبال من قيادات الجامعة والعاملين بها  و حرص الدولة على تذليل كافة الصعوبات عقب عودتهم  إلى أرض الوطن، معبرين عن بالغ امتنانهم وعظيم سعادتهم بما وفرته لهم إدارة الجامعة من خدمات. 
 
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