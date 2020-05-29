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المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية: الكمامة الجراحية أكثر حماية من القماش

الجمعة، 29 مايو 2020 03:42 م
المعهد العالى للصحة بجامعة الإسكندرية: الكمامة الجراحية أكثر حماية من القماش جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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طالب المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية بارتداء الماسك الجراحي في جميع أوقات الخروج من المنزل خاصة في الأماكن العامة مثل المحلات والمواصلات وغيرهم.

وأضاف فى بيان اليوم أنه فى حال عدم توفر هذه الماسكات ينصح بارتداء الماسكات القماش سواء الجاهزة أو المصنعة في المنزل، وعلى الرغم من أن الماسكات القماش تقدم حماية أقل من الماسكات الجراحية ولكنها تعتبر أفضل من عدم ارتداء أي قناع على الوجه.
 
وأشار إلى أنه يعتبر عدد طبقات الماسك هي كلمة السر في تصنيع ماسك فعال من القماش فكلما زادت الطبقات كلما زادت فاعليته ومن المهم أيضًا أن يكون الماسك محكمًا على الفم والأنف.
 
وأضاف أنه ينصح الخبراء بأن يتكون الماسك القماش من خامات متنوعة فعلى سبيل المثال تكون الطبقة الخارجية من الحرير أو الشيفون (إن أمكن)، والطبقة الوسطى من مادة سميكة ومنسوجة بإحكام مثل القطن السميك، ثم الطبقة الداخلية من القطن المريح (قطن الفانلات) وينصح بتجنب الصوف وذلك لما قد يسببه من حساسية للوجه ولكن يجب تطهير الماسك بعد كل استخدام بطريقة سليمة (وذلك حتى لا يأتي استخدام الماسك القماش بنتيجة عكسية) فيجب غسله في كل مرة نأتي فيها من الخارج، وليس مجرد الشطف السريع.

 


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