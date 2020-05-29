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الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى البابا بولس السادس..رائد التجديد الفاتيكاني

الجمعة، 29 مايو 2020 02:28 م
الكنيسة الكاثوليكية تحيى ذكرى البابا بولس السادس..رائد التجديد الفاتيكاني البابا بولس السادس
كتبت سارة علام

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تحيى الكنيسة الكاثوليكية اليوم الجمعة ذكرى وفاة البابا بولس السادس بابا الفاتيكان الملقب برائد التجديد في الفاتيكان، يقول الأب وليم عبد المسيح الفرنسسكاني إن  قداسة البابا بولس السادس ولد باسم (جوفاني باتيستا مونتيني) في مدينة كونشيزيو بشمال إيطاليا في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1897. نال الدرجة الكهنوتية في التاسع والعشرين من مايو من العام 1920، والأسقفية في الثاني عشر من ديسمبر عام 1954. وأُعلن كاردينالاً في الخامس عشر من ديسمبر عام 1958وأصبح مساعدا للبابا بيوس الثاني عشر لفترة، قبل ان يصبح بابا في سبتمبر 1963. قد تراس الكنيسة الكاثوليكية بين عامي 1963 و1978 خلال حقبة صعبة بعد مجمع الفاتيكان المسكوني الثاني.

يؤكد الأب عبد وليم الفرنسسكاني إن البابا بولس  دعي باسم "بابا التجديد" و"بابا الحوار" و"بابا المصالحة" و"البابا الرحالة" و"بابا المجمع"، وذلك لعدة أسباب أهمها التجديدات الإدارية والطقسيّة العديدة التي ادخلها بداية من القداس الإلهي حسب الطقس اللاتيني والذي لم يكن قد جدد منذ مجمع عام 1563 مرورًا بغيرها من القضايا الطقسية البارزة التي أقرها المجمع الفاتيكاني الثاني على رأسها لغة الطقوس الدينية، إلى جانب التجديدات الإدارية التي شملت الكوريا الرومانية أو مجمع الكرادلة إلى جانب الرهبانيات وإشراك العلمانيين في إدارة الكنيسة بشكل أكبر. فضلاً عن تخفيف بعض المظاهر المرافقة لشخص البابا مثل (التاج البابوي) واستحداث إدارات ولجان ومجامع جديدة في الفاتيكان.

وأوضح الأب الفرنسسكاني: إن البابا بولس نال لقبي "بابا الحوار" و"بابا المصالحة"لأنه أبدى انفتاحًا كبيرًا على غير الكاثوليك سيمّا الكنائس الارثوذكسية الشرقية توجت برفع الحرم المتبادل منذ العام 1054 بين الكنيستين من مكان إعلانه في آيا صوفيا، وكذلك الحال مع الانجليكان.

أما لقب"البابا الرحالة" ، فقد ناله لأنه أول بابا يغادر الفاتيكان في رحلة خارجيّة حول العالم منذ أن اعتكف البابا بيوس التاسع عام 1870، كما أنه أكثر بابا قام برحلات حتى زمنه، شملت مناسبات هامة كإلقاء أول خطاب لبابا الكنيسة الكاثوليكية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشير الأب وليم الفرنسسكاني إن البابا نال أيضا لقب "بابا المجمع"  نسبة إلى المجمع الفاتيكاني الثاني الذي اكمل دوراته الثانية والثالثة والرابعة وختم أعماله وأصدرها بدساتير ووثائق، في 8 ديسمبر 1965، واشرف على تطبيق قرراتها.

وعن وفاته قال الأب وليم الفرنسسكاني: في السادس من أغسطس من العام 1978 ( عيد التجلي ) توفي البابا القديس بولس السادس، وأعلن تطويبه في التاسع عشر من أكتوبر من العام 2014 ثم أعلن قديسا في 14 اكتوبر 2018 من قبل البابا فرنسيس، خلال قداس إلهي ترأسه في ساحة القديس بطرس، وقد وصف البابا فرنسيس البابا بولسَ السادس بالبابا العظيم والمسيحي الشجاع والرسول الذي لم يعرف الكلل وقال: لا نستطيع اليوم أمام الله ان لا نقول كلمة بسيطة وصادقة: شكرًا أيها البابا العزيز والحبيب بولس السادس! شكرا لشهادتك المتواضعة والنبوية في محبة المسيح وكنيسته.

 


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