اليوم السابع
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السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات.. صور

الجمعة، 29 مايو 2020 08:00 م
السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات.. صور حريق بشقة سكنية فى الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمدينة الغردقة، اليوم الجمعة، على حريق شب بأحد الوحدات السكنية، بمنطقة السقالة، دون حدوث إصابات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر، يفيد نشوب حريق بشقة سكنية حلف مركز شباب الميناء، على الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

ويجرى رجال الحماية المدنية معرفة سبب الحريق والذى من المرجح أن يكون بسبب ماس كهربى، كما أكد المجاورين للشقة السكنية التى وقع بها الحريق.

من جانب آخر كشف مصدر من الحماية المدنية أن قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر تشارك فى أعمال التعقيم والتطهير التى تجرى بشوارع مدن المحافظة خلال ساعات الحظر، مؤكدا على أن هناك تنسيقات تتم بين مجالس المدن والحماية المدنية لتطهير الشوارع.

واستغلت مجالس المدن بمحافظة البحر الأحمر، ساعات الحظر ليلا وقامت بعملية تعقيم وتطهير للشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان أعلن مجلس مدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، استمرار قسم الكهرباء بمجلس المدينة، فى تنفيذ أعمال الصيانة للإنارة العامة، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بمنظومة الإنارة العامة بمدن المحافظة .

وأكد مجلس مدينة القصير فى بيان له أن اللواء سعد البدري، رئيس مدينة القصير كلف قسم الكهرباء بتكثيف صيانة أعمال الإنارة العامة والمرور اليومى على المناطق لرصد أى أعمدة إنارة لا تعمل، حيث قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية اليوم الجمعة، بإصلاح كابل تالف بأحد أعمدة الإنارة بمنطقة الزهراء، وذلك استكمالا للأعمال اليومية.

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات (1)
 

 

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات (2)
 

 

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات (3)
 

 

السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الغردقة دون إصابات (4)
 

 


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الغردقة

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حريق بشقة سكنية

الحماية المدنية

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