"السفر الآمن".. ختم عالمى يتم منحه للوجهات السياحية التى تطبق بروتوكولات صحية

كتبت آمال رسلان

أطلق المجلس العالمي للسفر والسياحةWTTC أول ختم عالمي للسلامة والأمان والنظافة الصحية في العالم، للتعرف على بروتوكولات السفر الآمن في جميع أنحاء العالم. وهذه الخطوة، التي تدعمها أيضًا منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة توفر معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات، فهي تتضمن بروتوكولات موحدة عالمية للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة.

وستتمكن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطاعم والمطارات من استخدام هذا الختم بمجرد تطبيق بروتوكولات الصحة والنظافة.

وسيسمح هذا الختم للمسافرين بمعرفة الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم ، التي اعتمدت بروتوكولات عالمية موحدة للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين "السفر الآمن".

وتؤكد جلوريا جيفارا ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة WTTC ، على أننا نتعلم مع الأزمات السابقة، حيث أن البروتوكولات القياسية والاتساق العالميين يمنحان الثقة للمسافر، وتم تصميم ختم الأمان العالمي الجديد الخاص بنا للمساعدة في إعادة بناء ثقة المستهلك عالميًا.

وأضافت "نحن متحمسون لحقيقة أن المملكة العربية السعودية ، التي ترأس مجموعة السياحة لمجموعة العشرين ، وكذلك الوجهات الشعبية ، مثل كانكون في المكسيك ، واحدة من أكبر الوجهات في العالم ؛ و تعد البرتغال واحدة من أسرع البلدان نمواً في أوروبا ، ومدن قضاء الإجازات مثل برشلونة وإشبيلية ، من بين وجهات أخرى ، من بين الوجهات الأولى التي تدعم العلامة وتنفذ البروتوكولات القياسية العالمية للتعافي بسرعة.

وقالت "سيتمكن المسافرون الآن من التعرف على الشركات والوجهات حول العالم التي تبنت المجموعة الجديدة من البروتوكولات العالمية التي ستشجع على عودة" رحلات آمنة "حول العالم. وستساعد بدورها قطاع السفر والسياحة على إعادة فتح الأعمال التجارية والانتقال في نهج منسق.

واوضحت "للمرة الأولى على الإطلاق ، احتشد القطاع الخاص العالمي حول بروتوكولات Safe Travels التي ستخلق اتساقًا عبر القطاع. إن التنفيذ من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم سيعيد الثقة التي تشتد الحاجة إليها من أجل إعادة بدء صناعة السفر والسياحة ".