اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 02:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: لن يتم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة

الجمعة، 29 مايو 2020 12:49 م
الرى: لن يتم التعامل مع أى مواطن لا يرتدى الكمامة وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شدد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
 
 
وأكد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2020 الصادر الاثنين قبل الماضي بعدم السماح بتواجد العاملين سواء بديوان عام الوزارة او المباني التابعة لها، دون ارتداء الكمامات الواقية، وأيضا الزائرين وعدم التعامل مع أي مواطن لا يرتدي الكمامة.
 
 
كما وجه عبد العاطى بالتوسع في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال وسائل التواصل الالكتروني المختلفة للحد من انتقالهم والتعامل المباشر معهم من اجل منع انتشار الفيروس، مشيرا إلى ضرورة تطبيق كافة الاجراءات المحددة مسبقاً والمتعلقة بتخفيض اعداد القوة البشرية سواء بالوحدات الادارية او بالمواقع واتباع كافة سبل الامن والسلامة.
 
 
ولفت عبد العاطى الى ضرورة الالتزام بتطبيق أقصى معايير الحفاظ على الصحة العامة، من تطهير المقار التابعة للوزارة بالمطهرات بشكل متكرر، وتوفير مستحضرات التعقيم والتطهير في المداخل والمخارج ودورات المياه ورفع اجهز البصمة وتوفير دفاتر الحضور والانصراف الورقية للتوقيع.
 
 
وشدد عبد العاطى على ضرورة تنفيذ التكليفات بدقة ودون تهاون، واتخاذ ما يلزم من تدابير لعدم تأثر العمل في القطاعات الهامة وتقديم الخدمات للجمهور من توفير مياه الري للمحاصيل الصيفية ومياه الشرب.
 
 

وزير الرى

وزارة الرى

مياه الرى

كورونا

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة