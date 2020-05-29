وقال الرئيس اللبناني ميشال عون - خلال ترؤسه أعمال جلسة الحكومة بمشاركة رئيس الوزراء حسان دياب - إن أزمة الكهرباء في لبنان، تتطلب الالتزام بخطة معالجة عجز قطاع الكهرباء والتي كانت الحكومة السابقة قد أقرتها العام الماضي، بما تنطوي عليه من إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء في مناطق الزهراني (جنوبا) ودير عمار (شمالا) وسلعاتا بمنطقة البترون.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن المصلحة العامة تقتضي الالتزام بالدراسة التقنية التي أُقرت على أساسها الخطة، والتي أكدت وجوب إنشاء 3 محطات في سبيل توفير التيار الكهربائي على مدار اليوم، لاسيما وأن معالجة أزمة الكهرباء تمثل أهمية كبرى خلال المفاوضات التي يجريها لبنان مع المؤسسات الدولية المانحة.



من جانبه، أعرب رئيس الحكومة اللبنانى حسان دياب عن تطلعه أن تؤدي الإجراءات والتدابير التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية، في ضبط عمليات التهريب بشكل كبير، والتي تتم عبر المعابر الحدودية غير الشرعية، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود في هذا الملف من أجل إغلاقه تماما، باعتبار أن التهريب يشكل ضررا كبيرا على البلاد.