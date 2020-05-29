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البيت الأبيض يعلن تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى أمريكا

الجمعة، 29 مايو 2020 10:14 م
البيت الأبيض يعلن تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى أمريكا البيت الأبيض
كتب رامى محيى الدين

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أعلن البيت الأبيض، تعليق دخول فئة من الباحثين والطلاب الصينيين إلى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت وكالة الأنباء رويترز أن واشنطن ستلغى تأشيرات آلاف الطلاب الصينيين، وذكر تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “بلومبرج” الخميس، أن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، تعتزم إلغاء تأشيرات دخول خاصة بالآلاف من طلبة الدراسات العليا والباحثين الصينيين في الولايات المتحدة، الذين لهم علاقات مباشرة مع جامعات تابعة لجيش التحرير الشعبي.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على الامر، لم تسمهم، إنه من الممكن أن يؤثر إلغاء التأشيرات على ما لا يقل عن 3000 طالب، بحسب بعض التقديرات الرسمية.

ورفض كل من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي التعليق على تقرير الصحيفة الامريكية.ويشار إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين ازدادت سوءا خلال الأشهر الماضية، بعدما أصبحت الاولى أحد الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، الذي تفشى لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

وتختلف الدولتان صاحبتا أكبر اقتصادين في العالم بشأن مجموعة من القضايا تتراوح ما بين التجارة إلى حقوق الانسان، حيث أثارت أحدث خطوات بكين لتعزيز قبضتها على هونج كونج توترات جديدة بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.


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الصين

الطلاب الصينيين

ترامب

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