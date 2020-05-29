اليوم السابع
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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان لتعزيز جهودها فى مكافحة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 04:26 م
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى السودان لتعزيز جهودها فى مكافحة كورونا مساعدات الإمارات
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أرسلت دولة الإمارات اليوم الجمعة طائرة مساعدات تحتوى على 11 طنا من الإمدادات الطبية إلى السودان، لدعمها فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم فى احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات بالسودان حمد محمد حميد الجنيبى - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- تقف الإمارات إلى جانب السودان فى مواجهة أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً على الصحة والأمن، وهدفنا هو أن يكون العاملون فى مجال الرعاية الصحية فى الخطوط الأمامية فى السودان مجهزين بشكل أفضل لمكافحة الوباء والتغلب على هذه الأزمة".


وكانت دولة الإمارات أرسلت الشحنة الأولى إلى السودان فى 22 أبريل الماضي، تضم 7 أطنان من الإمدادات الطبية لمساعدة نحو 7 آلاف من العاملين فى مجال الرعاية الصحية.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 668 طنا من المساعدات لأكثر من 58 دولة، استفاد منها نحو 668 ألفا من العاملين فى مجال الرعاية الصحية.


الإمارات

كورونا

السودان

أخبار الإمارات

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