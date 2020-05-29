الإدارة الصحية بإسنا: نسلم جرعات علاج لمدة 5 أيام لحالات كورونا البسيطة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه يتم داخل مستشفى الصدر بإسنا العمل على خدمة الحالات المشتبه بها على قدم وساق، وذلك بعد بدء تسليم جرعات العلاج لأصحاب الحالات البسيطة منذ أمس الخميس، حيث أنه يتم تسليمها عبارة عن جرعة لمدة 5 أيام مع المتابعة اليومية للحالة، موضحاً أنه سيتم بدءاً من يوم غداً السبت، عملية أخذ المسحات للحالات داخل المستشفى.

وأضاف الدكتور زكريا الحداد، فى بيان صحفى، أن رجال الإدارة الصحية بإسنا لم يتأخروا فى خدمة أحد ويعملون بجهد كبير فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم، مؤكداً لأهالى إسنا أنه لا يوجد حجز داخل مستشفى صدر إسنا كما يظن البعض من المواطنين، بل يقتصر دورها على العلاج وأخذ المسحات، وعلى جميع شباب المدينة مساعدة الأهالى وتوفير كافة المتطلبات لخدمتهم فى مكافحة فيروس كورونا.

وأوضح مدير الإدارة الصحية بمدينة إسنا، أنه تم أمس الخميس بدء رجال اللجنة الطبية المكونة فى عمليات فحص ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، داخل مقر مستشفى الصدر بإسنا، موضحاً أنه تم رسمياً بدء تسجيل ملفات المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أو المخالطين لهم، وذلك لإجراء الفحوصات لهم بعيادة صدر إسنا، وذلك طبقاً للبروتوكول وطبقاً لحاجة الحالة إما عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل منزلى أو أخذ مسحه مع عزل بمستشفى العزل، حيث سيتم تسليم العلاج للمرضى من مستشفى الصدر مجاناً.

وأكد زكريا الحداد، على أنه تم البدء فى عرض ملفات المرضى والحالات المشتبه فيها، علي اللجنه المكونة من كل من الدكتور مصطفى أبو الخير إستشاري الباطنة متطوعاً، والدكتور حسين عبد النعيمم كراع متطوعاً، والدكتور تحسين وفقى والدكتور عبد الحكم شنقير، ومدير صدر إسنا الدكتور عبد الهادى زيدان، والدكتور مصطفى سعد كراع، والدكتور أحمد إسماعيل مسؤل تلقى الطلبات، وسكرتير الإدارة الصحية أبو الحسن عبد الجليل، وجميع أطباء إسنا، مؤكداً على أنه تم أمس الأربعاء إستلام 11 ملف للحالات، بينهم 2 ملف من نجع الشيخ فضيل و7 ملفات من بندر إسنا و2 ملف من قرية بوابورات المطاعنة، مشدداً على أنه يتم تسليم المفات بالإدارة مع أحد أقارب المريض الغير مخالطين، مع عدم حضور المريض إلى مقر الإدارة إلا بعد الإتصال به، مناشداً الأهالى مساعدتهم وضرورة الإلتزام بالتعليمات.