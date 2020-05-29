اليوم السابع
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الأمين العام لحلف الناتو يناقش تأثير كورونا مع القادة العسكريين

الجمعة، 29 مايو 2020 12:00 ص
الأمين العام لحلف الناتو يناقش تأثير كورونا مع القادة العسكريين ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)
بروكسل أ ش أ

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اجتمع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو) ينس ستولتنبرج مع القادة العسكريين لعمليات الحلف اليوم الخميس عبر تقنية (الفيديوكونفرانس)؛ لمناقشة جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على عمليات حلف الناتو ومهماته وأنشطته.

وأشاد ستولتنبرج خلال الاجتماع بإدارة قادة الناتو فى الاستجابة لوباء كوفيد-19، وسلط الضوء على الدور الرئيسى للقوات المسلحة فى دعم الجهود المدنية، فمنذ بداية الوباء ساعدت قوات حلف الناتو فى اللوجستيات والتخطيط والمستشفيات الميدانية ونقل المرضى وإعادة المواطنين من الخارج إلى بلادهم وتطهير المناطق العامة والمعابر الحدودية، وفقا لما جاء على الموقع الإلكترونى لحلف الناتو.

كما ناقش أمين عام الناتو أهمية تعزيز الصمود من خلال الاستعداد المدنى والعسكرى ومواجهة التضليل والدعاية. وقال "بينما نواجه الأزمة الحالية فإن التحديات الأمنية الأخرى لم تتضاءل، إن مهمة حلف الناتو الأساسية للدفاع عن ما يقرب من مليار مواطن لم تتغير، يجب أن تظل قوات حلف الناتو جاهزة ويقظة ومستعدة".

ومن المقرر أن يلتقى وزراء دفاع حلف الناتو الشهر المقبل، لمناقشة استجابة الحلف للأزمة الحالية واتخاذ قرارات مهمة لتعزيز قوة الردع والدفاع لدى حلف الناتو.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

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