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اعتباراً من الغد ...محافظ الغربية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة

الجمعة، 29 مايو 2020 12:21 م
اعتباراً من الغد ...محافظ الغربية يتابع التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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أصدر طارق رحمي محافظ الغربية، تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة، اعتباراً من غد السبت، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
قال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية ، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
 
 
 
 

 


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