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انخفاض درجة حرارة الجسم خطر يهدد الحياة.. اعرف ازاى تتعامل معاه

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:30 م
انخفاض درجة حرارة الجسم خطر يهدد الحياة.. اعرف ازاى تتعامل معاه انخفاض درجه حراره الجسم
كتبت هند عادل

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ليس ارتفاع الحرارة وحده هو الذى يسبب مشاكل صحية ولكن انخفاض درجة حرارة الجسم قد يكون مشكلة خطيرة إذا تركت دون علاج فقد تكون مهددة للحياة.

وقد تحدث الإصابة بهذه الحاله نتيجة التعرض لطقس بارد أو الغطس في ماء بارد، ويمكن أن تحدث هذه أيضا عند التعرض المستمر لدرجات الحرارة في الأماكن المغلقة، وقد تكون في خطر بالغ أيضا عند الشعور  بالإجهاد أو الجفاف.

حراراه

ووفقا لموقع" mayoclinic" هناك علامات وأعراض تؤكد انخفاض درجة حرارة الجسم وهى الارتعاش، تلعثم الكلام، ضعف التنفس وسرعته، ضعف الاتزان، الارتباك أو فقدان الذاكرة، فقدان الوعي.

فى حالة اصابة شخص أو طفل بانخفاض درجة حراره جسمه يجب اتباع مايلى:

ـ تحريكه بعيدا عن مصدر التعب، ولف الشخص بغطاء وخاصة حول الرقبة والرأس مع عزله  عن الأرض الباردة.

ـ التخلص من الملابس المبلولة واستبدالها بأغطية دافئة وجافة أو بطانية.

ـ وضع كمادات دافئة وجافة على مركز الجسم والرقبة،والصدر،والفخذ.

ـ يجب تناول مشروبات دافئة ومحلاة.

ـ وفي حال عدم ظهور علامات الحياة على الشخص مثل التنفس أو السعال أو الحركة، يجب البدء بالإنعاش القلبي الرئوي.

ـ يجب تجنبْ إعادة تدفئة الشخص سريعًا، مثل استخدام مصباح التدفئة أو الحمام الساخن.

ـ ممنوع تدفئة الذراعين والساقين حيث تؤدي تدفئة أو تدليك الأطراف للشخص البارد إلى إجهاد القلب والرئتين.

 


بروده الجسم

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انخفاض درجه حراره الجسم

الحمى

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