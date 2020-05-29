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استدعاء ضابط التحريات فى العثور على جثة أثناء أعمال حفر كوبرى حلمية الزيتون

الجمعة، 29 مايو 2020 12:24 م
استدعاء ضابط التحريات فى العثور على جثة أثناء أعمال حفر كوبرى حلمية الزيتون جثة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة غرب القاهرة، باستدعاء ضابط التحريات فى واقعة العثور على جثة شخص، أثناء القيام بأعمال حفر لكوبرى تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى فك لغز العثور على جثة متحللة أثناء القيام بأعمال حفر لكوبرى تحت الإنشاء بمنطقة حلمية الزيتون، حيث تبين من الفحص أن الجثة لشخص من المشردين كان نائما فى مكان العثور عليه ولا توجد أى شبه جنائية.

وأضافت التحريات، أن الضحية اعتاد النوم أسفل الكوبري محل العثور عليه وأثناء قيام العمال بتفريغ حمولة رمال في وقت متأخر من الليل وبسبب عدم وجود إضاءة لم يلاحظ أحد تواجده، وقاموا بتنزيل الحمولة فوقه ودفنه أثناء نومه ففارق الحياة.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من العمال القائمين بأعمال حفر لكوبري تحت الأنشاء بمنطقة الحلمية يفيد العثور على جثة فى حالة تحلل أثناء قيامهم بأعمال الحفر بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة لذكر متحلله ويرتدى ملابسة بالكامل تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة. وبإجراء التحريات تم التوصل الى هوية الضحية وتبين انه من المتشردين،اعداد النوم فى موقع أعمال انشاء كوبرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


امن القاهرة

جثة متحللة

كوبرى تحت الانشاء

اخبار الحوادث

حلمية الزيتون

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