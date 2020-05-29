استئناف لجان التفتيش على الفنادق الراغبة فى استقبال سياح بالغردقة الأحد المقبل

من جانبها قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة والاثار بالبحر الاحمر، أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، سوف يتم استئناف اعمال لجان التفتيش علي الفنادق والمنتجعات التي تقدمت بطلب لاستقبال سياحة داخلية، يوم الاحد المقبل وذلك للتاكد من الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء وبدا قرابة 41 فندق بالغردقة العمل بها بعد التاكد من تطبيقها .

واضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن لا يمكن تسليم الفندق الذي تقدم بطلب للتشغيل شهادة الصحة والسلامة الا اذا تم التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط المختلفة التي اقرها مجلس الوزراء للبدء في عملية استقبال سياحة داخلية واهمها المسافات والتعقيم وعدم تسكين سوي شخصين اوثلاثة بالغرفة، كذلك البعد بين طاولات الطعام، وكذلك الغاء نظام الاوبن بوفية.

ونوهت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، الى أن هناك 41 فندق سياحي بمحافظة البحر الأحمر حصل علي شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة.