اليوم السابع
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استئناف لجان التفتيش على الفنادق الراغبة فى استقبال سياح بالغردقة الأحد المقبل

الجمعة، 29 مايو 2020 11:48 ص
استئناف لجان التفتيش على الفنادق الراغبة فى استقبال سياح بالغردقة الأحد المقبل جانب من وصول السياحة الداخلية الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستأنف لجان وزارة السياحة بالاشتراك مع لجان من وزارة الصحة والسكان التفتيش علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بالغردقة بداية الأحد المقبل، بالتنسيق بين وزارة السياحة والصحة والمنشات الفندقية .

من جانبها قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة  والاثار بالبحر الاحمر، أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عناني وزير السياحة والاثار، سوف يتم استئناف اعمال لجان التفتيش علي الفنادق والمنتجعات التي تقدمت بطلب لاستقبال سياحة داخلية، يوم الاحد المقبل وذلك للتاكد من الاشتراطات والضوابط التي اقرها مجلس الوزراء وبدا قرابة 41 فندق بالغردقة العمل بها بعد التاكد من تطبيقها .
 
واضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر في تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن لا يمكن تسليم الفندق الذي تقدم بطلب للتشغيل شهادة الصحة والسلامة الا اذا تم التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط المختلفة التي اقرها مجلس الوزراء للبدء في عملية استقبال سياحة داخلية واهمها المسافات والتعقيم وعدم تسكين سوي شخصين اوثلاثة بالغرفة، كذلك البعد بين طاولات الطعام، وكذلك الغاء نظام الاوبن بوفية.
 
ونوهت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، الى أن هناك 41 فندق سياحي بمحافظة البحر الأحمر حصل علي شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة.

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

السياحة الداخلية

لجان تفتيش علي الفنادق

وزارة السياحة

ضوابط واشتراطات تشغيل السياحة

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