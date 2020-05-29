إيطاليا تنفى وجود أى أزمات داخل الائتلاف الحاكم

أ ش أ

نفت رئاسة الوزراء الإيطالية، اليوم الجمعة، صحة تقارير صحفية تحدثت عن انشقاقات داخل الائتلاف الحاكم وإمكانية إجراء تعديلات وزارية.

وأشارت الحكومة الإيطالية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى تواصل نشر تصريحات منسوبة إلى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى ورئاسة الوزراء فى الصحف توحى بتنافر غير موجود داخل الحكومة أو تتحدث عن مبادرات لا أساس لها من الصحة تمامًا مثل فرضية التعديل الوزاري، وشددت الحكومة فى مذكرة على أن هذه التقارير من نسج الخيال البحت وأن الفريق الحكومى متحد ومتراص .



وذكرت الحكومة أن الفريق الحكومى للائتلاف الحاكم بقيادة حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطى يحافظان على أقصى قدر من المشاركة فى العمل لمواجهة حالة الطوارئ الصحية وبشأن الأهداف المتعلقة بصندوق الإنعاش فى ضوء المفاوضات داخل المجلس الأوروبى بما فى ذلك الاستثمارات والتبسيط الإدارى والإصلاح الضريبي.



يُذكر أن رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق المنشق عن الحزب الديمقراطى ماتيو رينزى زعيم حزب (إيطاليا حية) المشارك فى الائتلاف الحكومى قد وجه عدة انتقادات إلى الحكومة حول إدارتها لأزمة كوفيد-19، كما أن هناك اختلافات فى رؤية الحزبين الحاكمين الرئيسيين لسياسات الاتحاد الأوروبي.