اليوم السابع
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خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 87 وفاة جديدة و516 إصابة بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 07:26 م
إيطاليا تسجل 87 وفاة جديدة و516 إصابة بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
روما (رويترز)

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قالت هيئة الحماية المدنية فى إيطاليا، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بوباء كوفيد-19 فى البلاد زاد 87 وفاة اليوم الجمعة مقابل 70 حالة وفاة فى اليوم السابق، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 516 حالة إصابة مقابل 593 حالة سجلت أمس الخميس.

 

وقالت الهيئة إن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس فى البلاد فى 21 من فبراير يقف الآن عند 33229 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات فى العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

إلا أن منطقة ماركى قالت اليوم الجمعة إنها خفضت حصيلتها لوفيات كورونا التى سجلتها سابقا بواقع 11 وفاة، قائلة إن تلك الوفيات لم يتسبب فيها فيروس كورونا.

 

وبلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 232248 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.

 

وانخفض عدد من سجلوا على أنهم يحملون الفيروس حاليا إلى 46175 مقابل 47986 حالة فى اليوم السابق.

 

ويخضع 475 مصابا بالمرض للعناية المركزة اليوم الجمعة انخفاضا من 489 حالة سجلت أمس الخميس، ليظل هذا المعدل آخذا فى هبوط طويل. كما أعلن عن تماثل 152844 مصابا من أصل مجموع المصابين بالفيروس للشفاء مقابل 150604 فى اليوم السابق.

 

وقالت الهيئة إن 2.369 مليون خضعوا لإجراءات فحص الفيروس حتى اليوم الجمعة مقابل 2.330 مليون أمس، وذلك من بين مجموع التعداد السكانى فى البلاد الذى يقارب 60 مليون نسمة.

 

 


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تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

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