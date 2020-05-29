إيران تعلن مواصلة أنشطتها النووية رغم العقوبات الأميركية الجديدة

أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن إيران تعلن أنها ستواصل أنشطتها النووية رغم العقوبات الأميركية الجديدة.

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أمس الخميس، إن قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من العقوبات، والتي سمحت لشركات أجنبية بالقيام ببعض الأعمال في المواقع النووية الإيرانية، لن يؤثر على البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الولايات المتحدة أول أمس الأربعاء إنها ستنهي الإعفاءات التي سمحت لشركات روسية وصينية وأوروبية بتنفيذ أعمال في المواقع النووية الإيرانية.

وكان دور الشركات الأجنبية قد ورد ضمن الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 واستهدف المساعدة في ضمان ألا يُستخدم البرنامج النووي الإيراني في صنع أسلحة.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تصريحات نقلتها وكالة الطلبة للأنباء إن "إنهاء الإعفاءات المقررة للتعاون النووي بموجب (الاتفاق النووي) لن يكون له عمليا أي تأثير على عمل إيران... بالطبع تريد أمريكا أن يكون لأعمالها أثر في إطار الضغط على إيران لكن عمليا لن يحدث شيء".