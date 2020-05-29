إنقاذ طفل رضيع بأعجوبة من الموت بعدما تم دفنه حياً فى احدي القري بالهند

ذكى مكاوى

نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً عن حادث في منتهي الغرابة، يندرج تحت فصل "مواقف وعجائب"، وذلك بعدما تم إنقاذ طفل رضيع من الموت خنقاً تحت التراب، بعدما عُثر عليه تحت الرمال حيث حاول أحد الأشخاص دفنه إلا أنه نجا بأعجوبة مثلما نكشف خلال السطور التالية.

القصة بدأت من محاولة أحد المجهولين دفن طفل حياً في إحدي القري الهندية، إلا أن أهالي القرية لاحظوا بروز رجل الرضيع من الأرض، فهرعوا إلى إخراجه من التراب، وذلك بعدما سمعوا في البداية أنين الرضيع، بالتزامن مع حفرهم بجانب مكانه لأجل تشييد منزل في القرية التي تقع شمال الهند.



حادث دفن طفل

وبالتالي تمكنوا من إنقاذ الطفل، حيث وجد المنقذون أن الرضيع الهندي قد ابتلع كمية كبيرة من التراب، وكاد أن يفارق الحياة لولا إنقاذه بتلك السرعة حيث تم بعدها نقله إلى المستشفى.

كما أضاف التقرير المنشور في موقع الديلي ميل أن الطاقم الطبي المشرف على علاجه أكد أنه بات في حالة صحية مستقرة، لكنه يتطلب البقاء تحت الإشراف لفترة، كما أكد التقرير أنه حتي الآن لم يُعرف سبب دفن الرضيع بهذا الشكل المريع وهو لا يزال حيا، كما لم تتبين بعد المدة التي قضاها الصغير تحت التراب.

كما أضاف التقرير أنه وعقب هذه الحادثة المروعة، قامت امرأة في القرية بتبني الرضيع حيث أكدت أنها ستقوم بالعناية به حينما يغادر المستشفى في وقت لاحق، كما أعلنت الشرطة المحلية فتح تحقيق لأجل معرفة الجاني الذي أقدم على دفن الرضيع حيا بدم بارد.