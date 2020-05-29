شابان يعتديان على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب بوليسى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

في مشهد مؤسف يدل على إنعدام الإنسانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، "فيديو" لشابين يخيفان طفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة، عن طريق الاعتداء عليه من خلال كلب بوليسى بينما لم يتضح مكان ولا زمن تصوير الواقعة حتى الآن، مما تسبب فى حالة من الغضب بين مستخدمى فيس بوك ، مطالبين الكشف عن هويتهم ومحاكمتهم.

ويظهر الفيديو الطفل محاولا الهروب من أمام الكلب، بينما يقوم الشاب بالتعدى على الطفل الذى يبدو من ذوى الاحتياجات الخاصة، مما أثار العديد من ردود الأفعال على السوشيال ميديا.





وطالب رواد موقع فيس بوك ، بمحاسبة الشابين ومحاكمتهم لإخافة وإرعاب الطفل، حبث قال أحدهم:" فين حقوق المعاق فين حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الحكومة والعالم اهتمام خاص لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة صدقوني على تجربة اللي يؤذي الناس دول بيشرب من نفس الكأس وماحدش ضمن نفسه".

وأضاف آخر:" ايه إللى بيضحك فى أربع كلاب واحد فيهم بيعض طفل والتانى بيصور واتنين بيضحكو عليه يعنى لاعندكم دين ولا أنتم بنى أدمين بتحسو ولا بتتعظو ومحسوبين على اهليكم للأسف رجاله ربنا موجود وشايف قادر يبتليكم علشان تكونو بس عبره لأى حد زيكم يأذى طفل وخصوصا لما يكون من ذوى الاحتياجات الخاصة".