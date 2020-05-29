اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 30 إعلانا مخالفا ورفع 110 أطنان مخلفات من شوارع مدينة بنى سويف

الجمعة، 29 مايو 2020 08:45 ص
إزالة 30 إعلانا مخالفا ورفع 110 أطنان مخلفات من شوارع مدينة بنى سويف شوارع بني سويف بعد إزالة المخلفات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة من ميدان المديرية وشارع عبدالسلام عارف وشارع بورسعيد وشارع أحمد عرابي وشارع صلاح سالم، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 30 إعلان مخالف و غير مرخص، بينما تم  فض تجمع بشارع الرياضي والتحفظ علي الكراسي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برفع  المخلفات والقمامة وقطع الأتربة الموجودة بشوارع مدينة بني سويف، فيما قام عمال  الفرق المجمعة  في الفترة الصباحية بقطع الأتربة من شارع صلاح سالم بداية من الزخرفية وحوص الدلالة وشارع الروضة وحول كشك الكهرباء، فضلاً عن استكمال مراجعة تراخيص المحلات ، بجانب المرور على المباني والعقارات  الجاري العمل بها ،حيث تم التشديد  والتأكد من وقف جميع الأعمال الانشائية التي سبق استصدار تراخيص لها طبقا لقرار وقف الأعمال.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية  ابشنا برفع وإزالة القمامة والمخلفات من علي الطريق السريع مدخل ناصر ورفع ناتج القري بحوالي 40طن ، و تم إزالة تعد علي أرض أملاك الدولة بمساحة 46م بالسعادنة، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا برفع القمامة والمخلفات  من مناطق الترعة والعشرة  والسلطيحة والموقف ومدخل بلفيا وبين النصفين والمقابر وقبلي البلد والمعهد الديني وقرية الحكامنة وبني حمد والحماوي وطريق بلفيا وبني بخيت بحمولة 70طن ، فضلاً عن  تعقيم وتطهير عدد مناطق بقرية بلفيا.

 بينما قامت الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بوقف أعمال بناء مخالف بالعلالمة وتم التحفظ علي المواد والأخشاب، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بالمرور علي المحلات التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بقرار الغلق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.

 


بنى سويف

اعلانات مخالفة

الاجراءات الاحترازية

المقاهي

العقارات

ازالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

"صحة البرلمان": لم نتلقى شكوى عن نقص أدوية علاج مصابى كورونا

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

محكمة الاستئناف تعود للعمل الاثنين المقبل بإجراءات احترازية

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

انتهاء اليوم الـ65 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الخامسة مساءً

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

هل يجوز منح الطالب فرصة ثانية عند الرسوب فى البحوث؟.. الأعلى للجامعات يجيب

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

نقابة التمريض بالشرقية: خمس ممرضات تعرضن للإصابة بفيروس كورونا خلال عملهن

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

"قوى البرلمان": استمرار عجلة الإنتاج مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

إرشادات المترو للركاب مع استئناف تشغيله من السبت للحماية ضد كورونا

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

بعد توقعات الأرصاد الجوية..تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث بسبب الشبورة

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

ضوابط وشروط تقديم الطلاب الوافدين للالتحاق بالدراسة بجامعة ومعاهد الأزهر

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

لو عايز تبدأ مشروع صغير..اعرف خطوات الحصول على قرض مشروعك من التنمية المحلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة