إزالة 30 إعلانا مخالفا ورفع 110 أطنان مخلفات من شوارع مدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة من ميدان المديرية وشارع عبدالسلام عارف وشارع بورسعيد وشارع أحمد عرابي وشارع صلاح سالم، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 30 إعلان مخالف و غير مرخص، بينما تم فض تجمع بشارع الرياضي والتحفظ علي الكراسي.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برفع المخلفات والقمامة وقطع الأتربة الموجودة بشوارع مدينة بني سويف، فيما قام عمال الفرق المجمعة في الفترة الصباحية بقطع الأتربة من شارع صلاح سالم بداية من الزخرفية وحوص الدلالة وشارع الروضة وحول كشك الكهرباء، فضلاً عن استكمال مراجعة تراخيص المحلات ، بجانب المرور على المباني والعقارات الجاري العمل بها ،حيث تم التشديد والتأكد من وقف جميع الأعمال الانشائية التي سبق استصدار تراخيص لها طبقا لقرار وقف الأعمال.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية ابشنا برفع وإزالة القمامة والمخلفات من علي الطريق السريع مدخل ناصر ورفع ناتج القري بحوالي 40طن ، و تم إزالة تعد علي أرض أملاك الدولة بمساحة 46م بالسعادنة، في حين قامت الوحدة المحلية لقرية بلفيا برفع القمامة والمخلفات من مناطق الترعة والعشرة والسلطيحة والموقف ومدخل بلفيا وبين النصفين والمقابر وقبلي البلد والمعهد الديني وقرية الحكامنة وبني حمد والحماوي وطريق بلفيا وبني بخيت بحمولة 70طن ، فضلاً عن تعقيم وتطهير عدد مناطق بقرية بلفيا.

بينما قامت الوحدة المحلية لقرية بياض العرب بوقف أعمال بناء مخالف بالعلالمة وتم التحفظ علي المواد والأخشاب، كما قامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بالمرور علي المحلات التجارية والورش الحرفية والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بقرار الغلق، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونيّة ضد المخالفين.