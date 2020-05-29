إدارة المواقف بالوادي الجديد: غرامة 4000 جنيه لعدم ارتداء الكمامة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن معتمد عبد المعتصم أحمد، المدير التنفيذي لإدارة المواقف بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، بدء تطبيق الالتزام بارتداء الكمامة للركاب والسائقين في موقف مدينة الخارجة وتغريم المخالفين 4000 جنيه، أكد معتمد، في بيان صحفي، تعميم القرار على جميع مواقف المحافظة، خلال اليومين المقبلين، فيما جرى التنسيق مع جميع الوحدات المحلية ومجمعات المواقف بها للتنبيه على سائقي وأصحاب سيارات الميكروباص بقيامهم دوريًا بتطهير وتعقيم السيارات قبل التحرك وفى أماكن الانتظار.

وأشار معتمد، إلى تشكيل لجان من إدارة المواقف للمرور لمتابعة التزام جميع السائقين على مستوي مواقف المحافظة بارتداء الكمامات، اعتبارًا من يومي السبت 30 مايو الجاري، والتشديد على المواطنين بعدم ركوب السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائهم للكمامة حرصًا على أمن وسلامة جميع المواطنين، كما أنه سُتتّخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت معتمد، إلى تولي مشرفي المواقف بجميع مراكز ومدن المحافظة متابعة تنفيذ تلك الإجراءات مع عدم دخول أي سيارة إلى المواقف وتحميل الركاب إلا بعد التأكد من الالتزام بها، ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بالالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة جميع الجهات، لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.