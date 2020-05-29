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أنطونيو جوتيريش: المجتمع الدولى عمل على إيجاد حلول تمويلية لأزمة كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:33 ص
أنطونيو جوتيريش: المجتمع الدولى عمل على إيجاد حلول تمويلية لأزمة كورونا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمد رضا

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أشاد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بجهود قادة العالم لمواجهة تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال اللقاء الدولى التشاورى الافتراضي، الذى شارك فيه مركز الحوار العالمى، ونظّمته، الأمم المتحدة، أمس الخميس، فى نيويورك، بعنوان (تعهد عالمى من الجهات الفاعلة والمنظمات الدينية بالعمل على معالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، وبرنامج الأمم المتحدة لتحالف الحضارات (UNAOC)، ومكتب الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية (UNOGPRP).

 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "فى أكبر تجمع افتراضى للقادة العالميين خلال جائحة COVID19، عمل المجتمع الدولى على إيجاد حلول تمويلية ملموسة لهذه الأزمة ، لدعم مليارات الأشخاص حول العالم".

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يأتى هذا بعدما وصف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، جائحة فيروس كورونا، بالأزمة البشرية غير المسبوقة، مشيرا إلى أهمية التضامن والوحدة لتخطى الأزمة، وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "على الرغم من جميع التطورات التكنولوجية والعلمية فى العقود الأخيرة، نحن فى أزمة بشرية غير مسبوقة، بسبب فيروس مجهري، نحن بحاجة إلى الاستجابة بالوحدة والتضامن".


فيروس كورونا المستجد

مركز الحوار العالمى

الامم المتحدة

كورونا نيوز

كوفيد 19

الامين العام للامم المتحدة

الوقاية من كورونا

انطونيو جوتيريش

انطونيو جوتيريس

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