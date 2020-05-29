أمين صندوق بلدية المحلة: النادى سيقدم الدعم لمدرب الناشئين بعد إصابته بكورونا

الغربية - مصطفى عادل

أكد مصطفى الشامى أمين صندوق نادى بلدية المحلة، أن أعضاء مجلس إدارة النادى على اتصال مستمر بالكابتن مغاورى خيرى مدرب فريق الناشئين لكرة القدم بنادى بلدية المحلة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمستشفى صدر المحلة.

وأضاف "الشامى" لـ"اليوم السابع" أنه فور نقل الكابتن مغاورى خيرى للعزل الصحى بمستشفى صدر المحلة، تم التواصل معه، قبل وبعد سحب العينات الأولى والثانية منه للتأكد من إصابته بكورونا من عدمه، وتم التأكد من نتيجه العينات وايجابيتها.

وأشار إلى ان مجلس الإدارة على اتم الاستعداد لتقديم كافه سبل الدعم لمدرب الناشئين، كونه ابنا من أبناء النادى وأن النادى لن يتخلى عنه وسيقف بجانبه.

ومن جانبه، أكد الكابتن مغاورى خيرى مدرب فريق الناشئين لكرة القدم بنادى بلدية المحلة، استقرار حالته الصحية وأنه يخضع لعلاج مكثف داخل العزل الصحى بمستشفى صدر المحلة بعد ثبوت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف مغاورى لـ"اليوم السابع"، أنه أصيب بالتهاب رئوى وتوجه للمستشفى، ولم يعرف حتى الآن مصدر الإصابة، وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة معه وسحب عينات منه وأثبتت نتائجها إيجابية إصابته بكورونا، مؤكدا أن هناك رعاية صحية ومتابعة مستمرة من جانب الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى تواصل معه للاطمئنان على صحته وتأكيد مجلس الإدارة على الوقوف بجانبه وتقديم الدعم له لحين تعافيه وخروجه من العزل، كونه ابنا من أبناء النادي، مؤكداً أنه تم فحص المخالطين له وجاءت نتيجتهم سلبية.

وكان الكابتن مغاورى خيرى، قد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وعزله بمستشفى صدر المحلة لتلقى العلاج اللازم.

وأضاف فى فيديو نشره مدرب بلديه المحلة ان نتيجه عيناته جاءت ايجابيه، وأصيب بالفيروس رغم انه كان قليل الحركه والخروج من المنزل.

وأشار كابتن مغاورى ان البلاء محنه ومنحه من الله عز وجل وان الحذر لا يمنع القدر، رغم انه شخص رياضي

وطالب مدرب البلديه جموع الشعب بألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة والحفاظ على انفسهم والجلوس فى المنازل حفاظا على سلامتهم وسلامه أباهم وأمهاتهم وأولادهم، والبعد عن الزحام واتباع طرق الوقايه الصحيحه.

من ناحية آخرى، أكد الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى صدر المحلة للعزل الصحي، التى تم تخصيصها لاستقبال حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد، على تحسن الحالة الصحية للمدير الإدارى والمالى للمستشفى وزوجته بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن نتيجة تحليل العينة الأولى لهما جاءت سلبية وتحولت إصابتهما من إيجابية لسلبية، مشيرا إلى أنه تم سحب العينة الثانية لتحليلها وفى حال سلبيتها سيتم السماح لهما بالخروج والعودة للمنزل.