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أمريكا..تحرك أمنى بمينيسوتا للسيطرة على شغب احتجاجات مقتل رجل أسود بيد الشرطة

الجمعة، 29 مايو 2020 04:00 ص
أمريكا..تحرك أمنى بمينيسوتا للسيطرة على شغب احتجاجات مقتل رجل أسود بيد الشرطة شغب
وكالات

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قرر حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية، تيم وولز، إشراك الحرس الوطني لحفظ الأمن في الولاية على خلفية الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين على إثر مقتل رجل من أصول إفريقية على يد الشرطة.

وبموجب القرار، وفق" روسيا اليوم" يراد من أفراد الحرس الوطني "المساعدة في ضمان الأمن والحفاظ على الهدوء".

وأشار الحاكم إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد أعمال الشغب والاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين.

يذكر أن المظاهرات في الولاية اندلعت على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لإلقاء القبض على المواطن المدعو جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية. وتوفي فلويد في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.

 


حاكم ولاية مينيسوتا الأمريكية

الشرطة

مقتل رجل أسود

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